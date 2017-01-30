фото и видео очевидцев
Toyota врезалась в забор в Южно-Сахалинске
По предварительной информации, водитель был нетрезв
ДТП произошло сегодня, 3 февраля в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе дома №344 (недоезжая стелы на перекрестке с улицей Пуркаева).
По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Toyota Aristo не справился с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в забор жилого дома.
Люди в аварии не пострадали. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД областного центра.
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