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Toyota врезалась в забор в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Toyota врезалась в забор в Южно-Сахалинске

По предварительной информации, водитель был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 3 февраля в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе дома №344 (недоезжая стелы на перекрестке с улицей Пуркаева).

По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Toyota Aristo не справился с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в забор жилого дома. 

Люди в аварии не пострадали. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД областного центра.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:14 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:23
Забор виноват.
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+6
°В_Кедах°
Написано сегодня, в 12:24
Дрифт не получился!
Слава богу что без пострадавших!
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+6
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:25
Достали бухалдосы,сдохните от своей синьки!!!!!
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+6
komissar
Написано сегодня, в 12:26
Задолбали синяки за рулём. Хорошо что не навстречку.
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+7
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 12:26
Говорят он гарцевал и на светофоре и газанул вперед всех. Довыпендривался. Я проезжала там когда он уже воткнулся
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+11
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 12:29
Елена Кириченко, ты на своей малютке двигаешься?)))
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+1
komissar
Написано сегодня, в 12:30
Елена Кириченко, да газанул в прямом всмысле обкакался по полной.
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+1
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 12:59
Black65, да, на Марчелитте
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+2
Еще 1 комментарий
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 12:28 Отредактированно сегодня, в 12:28
Это что от одного оператора всё?

Зато Евгения жизни учили,вот шедевральный оператор!
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:29
PATRO, Сань, видео очевидцы присылают. Они ж не профи
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0
Artefakt
Написано сегодня, в 12:32
Водитель получил травмы, люди в аварии не пострадали.
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+2
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:37
Artefakt, точно!
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 12:49
Шумахер!
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 13:33
Антабусы днем спокойно бухие по городу носятся. Жесть. Показательные выступления на посту у ГИБДД закончились.
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:57
это ни когда не кончится, ни какие законы, штрафы не остановят алкашей!
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0
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