Полигон бытовых отходов в Южно-Сахалинске построен меньше, чем наполовину

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Работы должны были быть завершены к 2017 году

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о твердых бытовых отходах. Так было установлено, что ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» не выполнила в установленный срок мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в Южно-Сахалинске. Работы проведены только на 41%.

В связи с этим, природоохранной прокуратурой руководителю ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба островной прокуратуры.