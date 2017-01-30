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Полигон бытовых отходов в Южно-Сахалинске построен меньше, чем наполовину
НовостиВолгограда.ру

Полигон бытовых отходов в Южно-Сахалинске построен меньше, чем наполовину

Работы должны были быть завершены к 2017 году

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о твердых бытовых отходах. Так было установлено, что ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» не выполнила в установленный срок мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в Южно-Сахалинске. Работы проведены только на 41%. 

В связи с этим, природоохранной прокуратурой руководителю ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба островной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:30 +1
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Комментарии
dfhtkf
Написано сегодня, в 18:12
Давно пора уже понять, что чихали они на все ваши предупреждения, они ими жопы подтирают.
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0
alex8665
Написано сегодня, в 18:18
лучше бы завод по переработки, сжиганию мусора сделали бы!!! без всяких вредных выбросов в атмосферу!!! в других странах все есть-давно!!!
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0
TROL
Написано сегодня, в 18:33
Переделать под комплекс отдыха пока не поздно!!, это ж надо помойку сделать в такой красоте, рядом (ТОР) территория опережающего развития, а завод делать там где свалка сейчас и её перерабатывать... Да и вообще нужно уровень культуры поднять в этом плане...
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+1
TROL
Написано сегодня, в 18:42 Отредактированно сегодня, в 18:44
Да там ничего не изменилось...
http://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/RrGNESK0EUm1..
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0
besenok
Написано сегодня, в 19:31
Кончились деньги в городской казне?
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0
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