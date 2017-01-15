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Оштрафованы предприятия, плохо расчищающие дороги Южно-Сахалинска от снега
Фото пресс-службы ОНФ Сахалинской области

Оштрафованы предприятия, плохо расчищающие дороги Южно-Сахалинска от снега

Прокуратурой проверила нарушение мер устранения последствий циклона

Прокуратурой Южно-Сахалинска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части ненадлежащего содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона. 

Установлено, что ООО «Востокдорстрой» и МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, ненадлежащим образом осуществляют содержание улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, допуская формирование снежных валов на перекрестках, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами.

В связи с этим, прокуратурой города в отношении должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в отдел ГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, ООО «Домострой ЛТД», ООО «Сахалинское монтажно-эксплуатационное предприятие», ООО «Строительная компания СилМаш», производили посыпку дорожного полотна антигололедными реагентами, применение которых не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой внесены представления руководителям пяти организаций, а также мэру Южно-Сахалинска. Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городской прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:03 +4
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Комментарии
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 13:15
Циклона то ещё толком не было,уже оштрафованы.
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:20
У нас недавно лизали дорогу и повороты, наверное тож к проверке готовились
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