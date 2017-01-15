Оштрафованы предприятия, плохо расчищающие дороги Южно-Сахалинска от снега
Прокуратурой проверила нарушение мер устранения последствий циклона
Прокуратурой Южно-Сахалинск
Установлено, что ООО «Востокдорстрой» и МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, ненадлежащим образом осуществляют содержание улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, допуская формирование снежных валов на перекрестках, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами.
В связи с этим, прокуратурой города в отношении должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в отдел ГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
Кроме того, в нарушение санитарно-эпидем
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой внесены представления руководителям пяти организаций, а также мэру Южно-Сахалинск