Оштрафованы предприятия, плохо расчищающие дороги Южно-Сахалинска от снега

Фото пресс-службы ОНФ Сахалинской области

Прокуратурой Южно-Сахалинск а проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части ненадлежащего содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона.

Установлено, что ООО «Востокдорстрой» и МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, ненадлежащим образом осуществляют содержание улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, допуская формирование снежных валов на перекрестках, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами.

В связи с этим, прокуратурой города в отношении должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в отдел ГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидем иологического законодательства , ООО «Домострой ЛТД», ООО «Сахалинское монтажно-эксплуа тационное предприятие», ООО «Строительная компания СилМаш», производили посыпку дорожного полотна антигололедными реагентами, применение которых не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой внесены представления руководителям пяти организаций, а также мэру Южно-Сахалинск а. Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городской прокуратуры.