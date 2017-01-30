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Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади
berdyansk-kvartira.ru

Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади

При подготовительных работах по изготовлению газа ацетилена взорвалось оборудование

ЧП произошло сегодня, 3 февраля в 11:15 в Первой Пади в Корсаковском районе, на территории предприятия ООО "Механико-судовая служба".

В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что при проведении подготовительных работ по изготовлению газа ацетилена произошел взрыв газового оборудования.

31-летний помощник газогенереторщика погиб на месте происшествия. Помещение частично разрушено.

На место происшествия выезжали оперативные службы района, сотрудники полиции и следователи следственного отдела по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области. Территорию, на которой произошел взрыв, оцепили.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц компании по части 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По словам местных жителей, у погибшего остались жена и двое детей. 

 

 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:49 +8
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Место
Корсаковский районПервая Падь
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Комментарии
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:53
ужас... соболезную родным и близким
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:06
Дааа... Нет слов...

Соболезнования родным и близким
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+8
serega81
Написано сегодня, в 17:28
Очень жаль супругу и детей......даже слов нет
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+6
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:29
Ужас! Соболезнования родным и близким
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+2
Annamaliya
Написано сегодня, в 18:09
Ааааа...ужас какой!!!
...бедный парнишка...как жалко...соболезнования семье
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+3
Владимир К
Написано сегодня, в 18:12
всегда соблюдайте технику безопасности при работе с взрывоопасными горючими газами.
(осторожно, ненормативная лексика)
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+1
alex8665
Написано сегодня, в 18:29 Отредактированно сегодня, в 19:24
соболезнования родным и близким
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+1
freeshoter
Написано сегодня, в 18:43
не первый смертельный случай там ! никакой техники безопасности ! Абсолютно устаревшее оборудование !!! И никаких проверок со стороны пожарных служб !!!
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0
besenok
Написано сегодня, в 18:50
freeshoter, работодателю придется нести ответственность за жадность на модернизацию техники.
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0
freeshoter
Написано сегодня, в 18:44
на моей аватарке виден въезд на ацетиленовую станцию !
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0
freeshoter
Написано сегодня, в 18:46
Не первый смертельный случай там ! Оборудование устаревшее ! Никаких проверок со стороны пожарной инспекции !
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+1
alka
Написано сегодня, в 19:47
Очень и очень жаль. Погиб наш родственник. Ломаков Алексей Александрович, осталось двое маленьких детей 4 года и 9 месяцев. Мы все в шоке, как так....
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0
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