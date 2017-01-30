Мужчина погиб при взрыве в Первой Пади

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При подготовительных работах по изготовлению газа ацетилена взорвалось оборудование

ЧП произошло сегодня, 3 февраля в 11:15 в Первой Пади в Корсаковском районе, на территории предприятия ООО "Механико-судовая служба".

В ходе осмотра места происшествия следователями установлено, что при проведении подготовительных работ по изготовлению газа ацетилена произошел взрыв газового оборудования.

31-летний помощник газогенереторщика погиб на месте происшествия. Помещение частично разрушено.

На место происшествия выезжали оперативные службы района, сотрудники полиции и следователи следственного отдела по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области. Территорию, на которой произошел взрыв, оцепили.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц компании по части 2 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По словам местных жителей, у погибшего остались жена и двое детей.