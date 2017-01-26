Южносахалинца подозревают в мошенничестве на сайте знакомств

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в серии мошенничеств. Он действовал по двум разным схемам и для исполнения своего преступного умысла использовал популярные у сахалинцев интернет-ресурсы и социальные сети.

Первая схема была направлена на получение денег с мужчин, которые искали работу. Сначала злоумышленник изучал объявления и заявки о трудоустройстве, где выискивал мужчин, желающих устроиться таксистом или водителем. Выбрав подходящего кандидата, он связывался с ним по телефону, представлялся менеджером крупной нефтедобывающей фирмы и сообщал, что им срочно требуется личный водитель для крупного начальника. Желая заманить потенциальную жертву, злоумышленник говорил, что работа будет проходить вахтовым методом в северных районах Сахалина, в постоянное пользование ему вручат служебный автомобиль бизнес-класса, а зарплата составит не менее 150 тысяч рублей.

Услышав о размере оклада, многие соглашались, и, не задумываясь, были готовы собираться в дорогу. Поняв, что кандидат не почувствовал подвоха, злоумышленник приступал к главному этапу аферы. Через небольшой промежуток времени он снова связывался с ищущим работу гражданином и сообщал, что выезд на вахту состоится уже через два дня и необходимо поторопиться со сбором документов. Но самое главное для окончательного утверждения на должность водителя, необходимо предоставить справку о состоянии здоровья с полным медицинским обследованием.

Понимая, что за отведенный срок такое обследование пройти нереально, потерпевшие начинали паниковать, что упустят хорошее место. И тогда злоумышленник говорил им, что в виде исключения сможет помочь с получением справки, поскольку у него есть знакомый врач. Но для этого, естественно, медику необходимо вручить небольшое денежное вознаграждение. Многие граждане соглашались на «услугу» и договаривались о встрече, чтобы передать деньги. Однако, после совершения сделки, «работодатель» на связь больше не выходил.

Жертвами второй схемы становились женщины, с которыми злоумышленник также знакомился по «сети».

Под вымышленным именем подозреваемый знакомился на популярном сайте знакомств с дамами, желающими устроить свою личную жизнь. Он представлялся успешным предпринимателем, и некоторое время вел с потерпевшими переписку. Когда злоумышленник понимал, что вошел в доверие к собеседнице, он сообщал им, что у него срывается важная сделка и просил занять немного денег, обещая потом все вернуть при личной встрече. Девушки верили «успешному предпринимателю» и, даже не смущаясь тем, что ни разу не видели его в глаза, передавали деньги.

Понимая, что безналичный перевод денег быстро выведет оперативников не его след, злоумышленник назначал потерпевшим отдельные встречи и просил деньги только наличными. Иногда он приходил на встречи сам. Иногда просил об этом знакомую девушку, или заказывал такси и просил передать водителю. Поэтому потерпевшие всегда указывали полицейским на разных граждан, которым отдавали свои деньги.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Когда злоумышленник был доставлен правоохранителями в городской отдел полиции, в дежурную часть обратился еще один мужчина, отдавший ему деньги, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу.

Оперативниками выявлено шесть преступных эпизодов, совершенных указанным злоумышленником. Общая сумма ущерба, причиненная заявителям, составила более 200 тысяч рублей.

Устанавливаются другие лица, пострадавшие от действий подозреваемого.

Подозреваемый дал признательные показания и задержан в порядке статья 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Возбуждено уголовное дело.

Если вы пострадали от действий данного гражданина или стали жертвой мошенников по вышеописанным случаям, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 789-144; 789-353;789-405; или обратиться в УМВД России по городу Южно-Сахалинску (ул.Хабаровская 67), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.