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Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
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Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp

Материалы переданы в суд

Следственным отделом по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщают в областном следкоме, следствием установлено, что в январе 2017 года между подозреваемый и его бывшая супруга поссорились. Тогда мужчина разместил  в приложении «WhatsApp» видеозапись, на которой была снята в обнаженном виде его бывшая жена. Доступ к этому видеофайлу получили другие пользователи. Таким образом мужчина распространил сведения о её частной жизни, тем самым грубо нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни и личной тайны, гарантированное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:14 +3
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 18:20 Отредактированно вчера, в 18:21
Ооооооо ваще ненормальный
Настоящий "МУЖИК"
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+10
ALEXSEY
Написано вчера, в 18:22
Интересно что дадут ему?
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+1
serega81
Написано вчера, в 18:25
ALEXSEY, думаю немного,еще не развита практика по таким статьям.Скорее штраф приличный
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+1
marrozz
Написано вчера, в 19:07
ALEXSEY, бывшая жена ему точно больше не даст))
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+12
Online
Reader Online
Написано вчера, в 20:39
ALEXSEY, подзатыльник
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+5
Еще 1 комментарий
багз-банни
Написано вчера, в 18:43
Дааа!Лыцарь,блин!Тьфу!
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+13
serega81
Написано вчера, в 18:50
багз-банни, еще наверное и помириться захочет
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+3
Triton
Написано вчера, в 18:48
поганец - душонка гнилая и мерзопакостная
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+10
serega81
Написано вчера, в 18:50
Triton, измельчал нынче мужичок
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+6
Triton
Написано вчера, в 19:00
serega81, дрищ это а не мужичок, пакостный дрищ
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+8
Hana
Написано вчера, в 18:50
Она - дура,что разрешила снимать себя такой,он-идиот,что хранил и разослал. Два дебила это сила!
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+5
amster
Написано вчера, в 20:44 Отредактированно вчера, в 20:47
Hana, не дура и что в этом такого что разрешила снимать себя?? это вы ведать правильная ....
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+5
Hana
Написано сегодня, в 01:46
amster, Ну раз разрешила,то и нечего было ей вообще "вякать",что это фото пошло по соцсетям.
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0
amster
Написано сегодня, в 01:50
Hana, это уже отдельная история
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0
Еще 1 комментарий
KsuKsu
Написано вчера, в 18:50
Измельчал мужик нынче....
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:38
Женщина доверяла не тому, муж - мразь каких мало...
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+17
Online
Black65 Online
Написано вчера, в 19:46
Че за видео. Дайте позекать, мож там ниче такого и нет
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+11
Натали)))
Написано вчера, в 20:00
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+5
lvista
Написано вчера, в 20:10
Black65,
Ответить
+5
observer69
Написано вчера, в 21:17
Black65, что женщину не видел обнаженной?
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+3
Еще 10 комментариев
Veronika1211
Написано вчера, в 20:21
"Настоящий мужчина"...
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+3
Зайчег
Написано вчера, в 20:29
А что за видос?Если в суд подала,значит было чего стыдиться!
Ответить
+9
Ok8
Написано сегодня, в 08:16
Зайчег, Идиот! Других слов не нахожу мелкий пакостник, а пакость вон как обернулась
Ответить
0
Online
Reader Online
Написано вчера, в 20:41
Позоруха для "рыцаря"
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+5
amster
Написано вчера, в 20:42 Отредактированно вчера, в 20:43
не мужик а ч"м"о, праститут какой-то.
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 20:57
а если серьёзно-поршивец он....ну накуя такое делать?...вот теперь пусть она возьмёт его фото,и распечатает листовки с его мордой и текстом:сфотографирует вас в обнажённом ввиде и выложит в инет.
И сама же пусть и размножит по стране...тогда ему точно никто теперь не даст))))
и останется ему маслобойничать
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+3
serega81
Написано вчера, в 21:01
Добрый человек, а что думаешь,привыкать ему?
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 21:12
serega81,
маргаринщик
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+1
Н_а_т_к_а.
Написано вчера, в 20:59
Мужик козел... А женщине урок - не фиг снимать такое видео, которое в будущем вот так аукается
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+2
observer69
Написано вчера, в 21:24
Да, скотина еще та... Интересно, а дери у них есть, если есть то как дети будут смотреть папаши в глаза, что компрометирует мамку.
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+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 21:39
Довацапался. А та тоже красава. Хто ж голяком позволяет себя снимать? ))от дура)))
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+4
Алёна
Написано вчера, в 21:48
Балтийская Килька, ну так то ж муж был))) домашнее видео...
. С кем не бывает? Навряд ли на момент съемки она предполагала что они разбегутся, и тем более, что он выложит это в сеть.
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+8
Балтийская Килька
Написано вчера, в 21:54
Алёна, да я б даже мега-мужу не доверила))) сегодня муж, а завтра объелся груш....насмотрелись порнухи и давай снимать видос. Чёрт-те что
Посекались бы без видоса и ничего не был бы)))
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+5
Tatyana
Написано вчера, в 22:08
Балтийская Килька, Вот в то и суть ,что нынешняя семья полное дерьмо, зачем создавать ее (семью) с такими мыслями,что не кому довериться, ходите налево со своими нуждами,не зачем в загс бежать если не можешь мужу довериться.
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+4
Еще 12 комментариев
Online
Nato4ka Online
Написано вчера, в 22:28
Женщина тут ни в чем не виновата. Она видимо и предположить не могла что ее муж способен на такие ,,подвиги,, Просто она ему доверяла.
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 07:20
Nato4ka, Да ладно выгораживать её то. Совсем не пытаюсь обелить придурка который выложил видео, но и она не лучше, нефиг было сниматься.
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0
Online
Nato4ka Online
Написано вчера, в 22:30
А еще вполне допускаю что видео снималось без ведома женщины. Раз он такой подлец,ожидать можно всего.
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0
Елена Кириченко
Написано вчера, в 22:38
Вот интересная работенка у следователей. Чего только не увидишь
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+5
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:49
Елена Кириченко, Ленусь, дык у гинекологов-мужчин исчо круче))
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 22:52
Елена Кириченко,
чего ток не увидит,от чего ток не возбудится.))))
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0
Online
Black65 Online
Написано вчера, в 22:59
Балтийская Килька, что у писькиного доктора может быть круче? Каждый день одно и тоже
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+3
Еще 6 комментариев
Добрый человек
Написано вчера, в 22:55
Честно,не удивило...люди стали друг другу как звери...
Вон,на сайтах знакомств мерзкое бабьё прям на странице выкладывает скрины переписок и присланные им "достоинства" разных мужиков....думаю,психологи со мной согласятся,что делают они это из-за озлобленности и несостоятельности,проще говоря обижёнки...
вот и парни попёрлись туда же....
Девушке желаю терпения и постараться забыть это всё....
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0
samaya_555
Написано вчера, в 23:03
"между подозреваемый и его бывшая супруга поссорились. "...все татары, кроме я...
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0
Сергей Морозов
Написано вчера, в 23:40
Интересно каким же будет наказание.... как же всем теперь забыть этот факт ... ??????????? И с чем сопоставимо это деяние по наказанию.....
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 07:31
Сергей Морозов, Забыть,,, ну если только так.
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0
Сергей Морозов
Написано сегодня, в 07:37
Balbes, да тяжелый случай, вообще там на самом деле нужно как-то устранять распространение. То есть так чтобы устранить последствия деяния - примерно тем способом, которым было создано содеянное.... Вот тут и думай как?????

И какое наказание???? А ведь они помнят, а дальше больше, нужно как-то соизмеримо. СМИ цивилизовано выпускает опровержение, а как быть тут - неизвестно...
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 07:42
Сергей Морозов, Да ничего ты не сделаешь уже. Видео уже расползлось по нету, ватсапу. Кто то сохранил на телефоне, компе. Всех файлов не найдешь и не удалишь. Так что только жить с этим пощором теперь.
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0
Еще 3 комментария
Sakhalin65
Написано сегодня, в 05:08
Так делать нельзя.
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 07:28
Вообще не понимаю это идиотское желание людей снимать типо, хоум видео, или фото. Для чего? Рано или поздно все это может всплыть и тогда уже не отмоешься. При этом уже не важно кто выложит эти файлы, в нее пальцем теперь вся деревня тыкать будет. Ну а зная наш "менталитет" это ещё очень не скоро забудут.
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0
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