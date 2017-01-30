Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp
Материалы переданы в суд
Следственным отделом по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни.
Как сообщают в областном следкоме, следствием установлено, что в январе 2017 года между подозреваемый и его бывшая супруга поссорились. Тогда мужчина разместил в приложении «WhatsApp» видеозапись, на которой была снята в обнаженном виде его бывшая жена. Доступ к этому видеофайлу получили другие пользователи. Таким образом мужчина распространил сведения о её частной жизни, тем самым грубо нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни и личной тайны, гарантированное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
И сама же пусть и размножит по стране...тогда ему точно никто теперь не даст))))
и останется ему маслобойничать
маргаринщик
Посекались бы без видоса и ничего не был бы)))
чего ток не увидит,от чего ток не возбудится.))))
Вон,на сайтах знакомств мерзкое бабьё прям на странице выкладывает скрины переписок и присланные им "достоинства" разных мужиков....думаю,психологи со мной согласятся,что делают они это из-за озлобленности и несостоятельности,проще говоря обижёнки...
вот и парни попёрлись туда же....
Девушке желаю терпения и постараться забыть это всё....
И какое наказание???? А ведь они помнят, а дальше больше, нужно как-то соизмеримо. СМИ цивилизовано выпускает опровержение, а как быть тут - неизвестно...