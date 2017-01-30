Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за видео голой бывшей жены в WhatsApp

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Следственным отделом по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщают в областном следкоме, следствием установлено, что в январе 2017 года между подозреваемый и его бывшая супруга поссорились. Тогда мужчина разместил в приложении «WhatsApp» видеозапись, на которой была снята в обнаженном виде его бывшая жена. Доступ к этому видеофайлу получили другие пользователи. Таким образом мужчина распространил сведения о её частной жизни, тем самым грубо нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни и личной тайны, гарантированное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.