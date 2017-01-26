Ради приезда на Сахалин выдворенный из России мигрант поменял имя и фамилию

1 февраля сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин Киргизской Республики, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ».

Ранее он был выдворен за пределы Российской Федерации и въезд в страну ему был ограничен до 17 июля 2020 г. Зная, что въехать в страну по своим настоящим данным ему не удастся, по приезду в Киргизию он поменял паспорт, намеренно изменив в нем фамилию и имя. Используя новые документы он незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации, после чего внутренним транспортом прибыл на территорию Сахалинской области.

В настоящее время в отношении задержанного лица проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала года это уже второе задержание. 20 января по аналогичным признакам состава преступления сотрудниками Пограничного управления было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 322 УК РФ в отношении его соотечественника, которому въезд в Российскую Федерацию не разрешен до 12 сентября 2019 г.

Напоминаем, что максимальная ответственность за совершение указанного преступного деяния, предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области