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Ради приезда на Сахалин выдворенный из России мигрант поменял имя и фамилию

Ради приезда на Сахалин выдворенный из России мигрант поменял имя и фамилию

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

1 февраля сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин Киргизской Республики, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ».

Ранее он был выдворен за пределы Российской Федерации и въезд в страну ему был ограничен до 17 июля 2020 г. Зная, что въехать в страну по своим настоящим данным ему не удастся, по приезду в Киргизию он поменял паспорт, намеренно изменив в нем фамилию и имя.  Используя новые документы он незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации, после чего внутренним транспортом прибыл на территорию Сахалинской области.

В настоящее время в отношении задержанного лица проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала года это уже второе задержание. 20 января по аналогичным признакам состава преступления сотрудниками Пограничного управления было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 322 УК РФ в отношении его соотечественника, которому въезд в Российскую Федерацию не разрешен до 12 сентября 2019 г.

Напоминаем, что максимальная ответственность за совершение указанного преступного деяния, предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:21 0
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Комментарии
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 14:23
у нас тут мёдом что ли намазано?
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+2
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serega81 Online
Написано сегодня, в 14:27
А чо,тут ремонт кому-нибудь сделал,зарплату получил-дома у себя чайхану построил
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0
Karina_Fox
Написано сегодня, в 14:29
А что только имя и фамилию поменял?!Надо было сразу пластику лица делать!)
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+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:34
Karina_Fox, или пол менять
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0
OkhaTheBest
Написано сегодня, в 14:35
Документы особо не спрашивают. Они уже как местные здесь , вот и лезут со всех щелей
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