Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине

На сайте предлагается «широкий ассортимент» товара, и есть даже объявление о вакансии «закладчика»

По группам различных мессенджеров активно расходится реклама онлайн магазина, торгующего наркотиками. Небольшой, но функциональный сайт сообщает, что приветствует «наших постоянных покупателей и тех, кто станет нашими покупателями». То, что сайт ориентирован на сахалинцев, нет сомнений, в его названии упоминается 65 регион.

На портале, как и в любом интернет-магазине, есть каталог с ценами. Мы, чтобы не попасть под действие закона, запрещающего рекламировать наркотики, не можем перечислить ассортимент, но поверьте, он солидный.

Кроме прейскуранта есть раздел с условиями заказа и доставки. Все строго. «Оплата за товар 100 %, никаких: Сначала клад потом деньги; Давай дешевле. Подобные сообщения будут игнорироваться. Спасибо за понимание!»

Имеется на сайте и раздел вакансий. Сейчас ищут человека на место «закладчика».

Связаться с продавцами можно с помощью Telegram и whatsapp. Филиалы "компании" якобы действуют в нескольких городах области.

Astv.ru удалось установить, что номер, по которому принимают заказы, зарегистрирован в Москве.

Опыт нашей работы с пресс-службой УМВД по Сахалинской области говорит, что оперативно решать вопросы не получится. Ее сотрудники, как правило, требуют письменные запросы, на которые обязуются ответить в установленные по закону сроки. Но сроки эти долгие. Поэтому мы просим считать этот материал официальным обращением редакции в компетентные органы, которые должны закрыть сайт и найти тех, кто причастен к распространению через него наркотиков.

Впрочем, по версии одного из источников astv.ru, правоохранительные органы знают об этом сайте и других подобных, которые под разными названиями возникают снова и снова. Якобы, ресурс используют, чтобы отслеживать покупателей. А значит он продолжит свое существование.