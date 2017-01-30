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Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине

Онлайн магазин наркотиков безнаказанно действует на Сахалине

На сайте предлагается «широкий ассортимент» товара, и есть даже объявление о вакансии «закладчика»

По группам различных мессенджеров активно расходится реклама онлайн магазина, торгующего наркотиками. Небольшой, но функциональный сайт сообщает, что приветствует «наших постоянных покупателей и тех, кто станет нашими покупателями». То, что сайт ориентирован на сахалинцев, нет сомнений, в его названии упоминается 65 регион.

На портале, как и в любом интернет-магазине, есть каталог с ценами. Мы, чтобы не попасть под действие закона, запрещающего рекламировать наркотики, не можем перечислить ассортимент, но поверьте, он солидный.

Кроме прейскуранта есть раздел с условиями заказа и доставки. Все строго.  «Оплата за товар 100 %, никаких: Сначала клад потом деньги; Давай дешевле. Подобные сообщения будут игнорироваться. Спасибо за понимание!»

Имеется на сайте и раздел вакансий. Сейчас ищут человека на место «закладчика».

Связаться с продавцами можно с помощью Telegram и whatsapp. Филиалы "компании" якобы действуют в нескольких городах области. 

Astv.ru удалось установить, что номер, по которому принимают заказы, зарегистрирован в Москве.

Опыт нашей работы с пресс-службой УМВД по Сахалинской области говорит, что оперативно решать вопросы не получится. Ее сотрудники, как правило, требуют письменные запросы, на которые обязуются ответить в установленные по закону сроки. Но сроки эти долгие. Поэтому мы просим считать этот материал официальным обращением редакции в компетентные органы, которые должны закрыть сайт и найти тех, кто причастен к распространению через него наркотиков.

Впрочем, по версии одного из источников astv.ru, правоохранительные органы знают об этом сайте и других подобных, которые под разными названиями возникают снова и снова. Якобы, ресурс используют, чтобы отслеживать покупателей. А значит он продолжит свое существование. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:31 +5
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Комментарии
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано вчера, в 17:37
Новость тоже получилась как реклама.
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+6
YETI
Написано сегодня, в 09:01 Отредактированно сегодня, в 09:05
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Шо, Опять?.... ГоРокет?
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0
varvar007
Написано вчера, в 17:54
Такую новость сделали,как новшество
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+1
yur
Написано вчера, в 17:56
Видно наши органы не те органы. Зато как в ДПС всё заменили на видиокамеры и отслеживают. Там хоть штрафы изредка присылают, а эти органы только отслеживают.
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+4
senchick
Написано вчера, в 18:05
Рекламная акция прошла на "УРА")))
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+2
Ярославчик
Написано вчера, в 18:05
Куда вообще смотрят надзорные органы?
Мне иногда кажется, что некоторые сотрудники МВД и других органов покрывают этих продавцов наркотиками
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+3
serega81
Написано вчера, в 18:07
Прям сенсация
Молодежь(и не только)давно знают про сайты,где взять,куда звонить.Не знает только полиция.Захотели бы,давно всех за жопу взяли бы.
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+8
Hana
Написано вчера, в 18:52
serega81, Взять за жопу это уже другие сайты
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+2
serega81
Написано вчера, в 18:53 Отредактированно вчера, в 18:53
Hana,
все равно где то рядом
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0
Trucker
Написано вчера, в 18:08
Вот спасибо. А то все не знал где найти. Погуглил и еще парочка сайтов нашлась. Я так понял вакансия рекламщиков уже занята?!
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 18:11
Под чьей-то" покрышкой " ребята трудятся. Иначе бы давно упаковали , вместе с сервером.
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+3
alex8665
Написано вчера, в 18:17
почему через ip адрес компьютера не вычислят сервер данного сайта???
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+3
amster
Написано вчера, в 20:56 Отредактированно вчера, в 20:58
alex8665, нельзя, DDoS атаку на сам сайт произвести и попробовать ковырнуть SQL код....,
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+2
alex8665
Написано вчера, в 21:27
amster, это вы программистам работающим в органах расскажите! что? да как сделать
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+1
amster
Написано вчера, в 22:37
alex8665, им нет "K"
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0
Еще 2 комментария
forsen
Написано вчера, в 21:43
почём опиум для народа (с) ???
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0
samaya_555
Написано вчера, в 23:07
Трудоустройство официальное? ??
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0
YETI
Написано сегодня, в 09:04
Берём фразу с сайта, вбиваем её в поисковик и вуаля https://yandex.ru/search/?text=в нашу дружную кома..
Органы, ау!?
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0
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