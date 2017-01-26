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Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске
Фото очевидцев

Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 2 февраля примерно в 10:30, возле Пенсионного фонда на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошла авария. Участниками ДТП стали легковой автомобиль и пассажирский автобус №502, следующий по маршруту из областного центра в Поронайск. 

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет. Пассажиры автобуса отправятся в Поронайск другим автомобилем. 

Галерея
Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске , Фото: 1
Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске , Фото: 2
Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске , Фото: 3
Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:17 +1
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Комментарии
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Зайчег Online
Написано сегодня, в 11:28
Вот интересно,а куда пассажиры этого автобуса по нужде ходят?дорога то дальняя!
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+7
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:31
Зайчег, терпят
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+2
Olga_23
Написано сегодня, в 11:32
Зайчег, он же останавливается во Взморье, в Восточном, Макарове
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 11:33
Зайчег, На трассе делают остановку для этих целей...
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+2
Еще 8 комментариев
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:39
Проезжал мимо,интересно как автобус оказался на встречке? По ходу он притер корону
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+2
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 11:48
serega81, вероятнее всего корона решила на светофоре налево повернуть не убедившись в безопасности манёвра, ..на пешеходную дорожку
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+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:24
KAK_TO_TAK, а почему автобус не на своей полосе?
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0
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:44
serega81, толерантный водитель автобуса уклоняясь от столкновения, решил спастись на встречной полосе!
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:44
Главное все живы... Выпью
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:31
Путин виноват.
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+2
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:45
Добрый человек, Русский окупант виноват!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:43
Добрый человек, Трамповский косяк. Обзор гад загородил.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:54
vladsakh,
Скорее всего Обама...дорогу не уступил))
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0
Еще 1 комментарий
vladsakh
Написано сегодня, в 13:42
Проезжал до обеда, видел уже результат.
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