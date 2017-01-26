Междугородний автобус и легковушка попали в ДТП в Южно-Сахалинске

Фото очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 2 февраля примерно в 10:30, возле Пенсионного фонда на улице Ленина в Южно-Сахалинске произошла авария. Участниками ДТП стали легковой автомобиль и пассажирский автобус №502, следующий по маршруту из областного центра в Поронайск.

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет. Пассажиры автобуса отправятся в Поронайск другим автомобилем.