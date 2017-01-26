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Иномарка сбила пешехода в Луговом

Иномарка сбила пешехода в Луговом

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

1 февраля примерно в 18:20 минут, 42 – летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в северном направлении по улице Дружбы в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).

Как сообщают в областном управлении ГИБДД, в районе дома № 100 водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 31–летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:33 +1
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:41
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:42
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+6
багз-банни
Написано сегодня, в 13:15
Бедный пешеход!
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 13:30
Скорейшего выздоровления пострадавшему
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+1
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