Иномарка сбила пешехода в Луговом

1 февраля примерно в 18:20 минут, 42 – летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в северном направлении по улице Дружбы в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).

Как сообщают в областном управлении ГИБДД, в районе дома № 100 водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 31–летний пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.