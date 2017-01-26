Холодильник загорелся в магазине в Корсакове
Торговая точка находится в жилом двухэтажном доме
1 февраля в 02:20 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном в жилом двухэтажном доме по улице Флотской, 62б.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось сильное задымление помещения магазина и подъездов жилого двухэтажного дома. Горела холодильная установка.
Пожар был локализован в 02.28, а в 02.34 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 12:30
У меня дома так однажды, холодильник загорелся внутри
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:51
Натали))), с подозрением смотрю на свой
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 12:55
BenZziНовая_радуга, капец...я ещё сижу такая, думаю, откуда палёным несёт, в подъезд вышла, зашла. Запах всё сильнее, а когда с кухни дым потянулся, я дверцу холодоза открыла, а там полыхает всё. Выскочила на площадку, вырубила рубильники и водой залила холодильник...С тех пор, когда уходим из дома выключаем рубильник.
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 13:06
Натали))), и в холодиле все размораживается?
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+4