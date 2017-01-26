Холодильник загорелся в магазине в Корсакове

1 февраля в 02:20 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в магазине, расположенном в жилом двухэтажном доме по улице Флотской, 62б.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось сильное задымление помещения магазина и подъездов жилого двухэтажного дома. Горела холодильная установка.

Пожар был локализован в 02.28, а в 02.34 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.