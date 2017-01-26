Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска

Фото очевидцев

Сегодня, 2 февраля, примерно в 10:20 на перекрестке улиц Чехова и Карла Маркса в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Улицу не поделили два внедорожника.

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.