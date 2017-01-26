Фото очевидцев
Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня, 2 февраля, примерно в 10:20 на перекрестке улиц Чехова и Карла Маркса в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Улицу не поделили два внедорожника.
Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.
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4 Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска
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Комментарии
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:06
Кукурузер видимо ехал по К.Маркса, судя по фото. Значит не пропустил Сафари.
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+2
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 11:25
Я надеюсь Сафарик не пострадал?
Эх,умели раньше делать машины!
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+5
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:35
Разве это
ДТП
Гайцы приедут еще им и штраф дадут . как правильно это все на месте решают
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:45
Бывает.
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