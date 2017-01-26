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Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска
Фото очевидцев

Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 2 февраля, примерно в 10:20 на перекрестке улиц Чехова и Карла Маркса в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Улицу не поделили два внедорожника.

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.

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Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска , Фото: 1
Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска , Фото: 2
Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска , Фото: 3
Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска , Фото: 4
Два внедорожника не поделили перекресток в центре Южно-Сахалинска
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:02 +2
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:06
Кукурузер видимо ехал по К.Маркса, судя по фото. Значит не пропустил Сафари.
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+2
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 11:25
Я надеюсь Сафарик не пострадал?
Эх,умели раньше делать машины!
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+5
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:35
Разве это
ДТП
Гайцы приедут еще им и штраф дадут . как правильно это все на месте решают
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 13:45
Бывает.
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0
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