Задолжавшие банку 85 млн рублей сахалинцы могут остаться без 3 автомобилей класса «Люкс»

Жители Южно-Сахалинска рискуют остаться без дорогостоящих автомобилей и мотоцикла из-за невыплаченного многомиллионного кредита.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Сахалинской области, оформив в банке солидарный займ, горожане своевременно условия кредитного договора не исполнили, несмотря на то, что оставили в залоге автотранспорт.

В результате, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств в отношении каждого должника-солидарника возбуждены исполнительные производства о принудительном взыскании долга в размере более 85 миллионов рублей и обращении взыскания на заложенное имущество.

С оплатой кредита сахалинцы не торопились и общения с сотрудниками службы и представителями взыскателя всячески избегали. В ходе проверки их имущественного положения, кроме заложенных автомобилей марки «Lexus GX460», «Lexus LX570» и «Mersedes G500», был установлен мотоцикл марки «Honda GL1800C».

Приставы и представители банка выехали по месту жительства одного из должников, обнаружили во дворе дома один из разыскиваемых внедорожников, арестовали его в присутствии понятых, а затем изъяли и передали на ответственное хранение кредитной организации.

В настоящее время устанавливается местонахождение остальных транспортных средств, и если должники в ближайшее время не погасят задолженность, они рискуют лишиться не только арестованного, но и другого нажитого имущества, которое отправят на принудительную реализацию.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения в отношении них мер принудительного исполнения.