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Задолжавшие банку 85 млн рублей сахалинцы могут остаться без 3 автомобилей класса «Люкс»

Задолжавшие банку 85 млн рублей сахалинцы могут остаться без 3 автомобилей класса «Люкс»

Один внедорожник изъят, остальные разыскивают приставы

Жители Южно-Сахалинска рискуют остаться без дорогостоящих автомобилей и мотоцикла из-за невыплаченного многомиллионного кредита.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Сахалинской области, оформив в банке солидарный займ, горожане своевременно условия кредитного договора не исполнили, несмотря на то, что оставили в залоге автотранспорт.

В результате, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств в отношении каждого должника-солидарника возбуждены исполнительные производства о принудительном взыскании долга в размере более 85 миллионов рублей и обращении взыскания на заложенное имущество.

С оплатой кредита сахалинцы не торопились и общения с сотрудниками службы и представителями взыскателя всячески избегали. В ходе проверки их имущественного положения, кроме заложенных автомобилей марки «Lexus GX460», «Lexus LX570» и «Mersedes G500», был установлен мотоцикл марки «Honda GL1800C».

Приставы и представители банка выехали по месту жительства одного из должников, обнаружили во дворе дома один из разыскиваемых внедорожников, арестовали его в присутствии понятых, а затем изъяли и передали на ответственное хранение кредитной организации.

В настоящее время устанавливается местонахождение остальных транспортных средств, и если должники в ближайшее время не погасят задолженность, они рискуют лишиться не только арестованного, но и другого нажитого имущества, которое отправят на принудительную реализацию.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения в отношении них мер принудительного исполнения.

 

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:58 +4
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано вчера, в 22:04
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+5
Online
Зайчег Online
Написано вчера, в 22:04 Отредактированно вчера, в 22:04
Имидж не ЧТО-понты ВСЁ!
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+5
Белый Мишка
Написано вчера, в 22:06
Зайчег, хороший понт дороже денег.
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 22:19
так они на кредит купили тачки,покатались и теперь им похрен по ходу))))
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+2
Karina_Fox
Написано вчера, в 22:26
)))
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+3
Crysis
Написано вчера, в 22:38
до чего ж приятная новость, хотя, если бы мне такой кредит дали, то мне тоже было бы всё по хрену
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+6
Reader
Написано вчера, в 23:30
Странно, на что такие кредиты дают, если стоимость залога в 6 раз меньше. А по факту реализации итого меньше получится.
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+1
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