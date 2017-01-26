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Телевизор, компьютер и катану похитили южносахалинцы во время встречи с обидчиками
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Телевизор, компьютер и катану похитили южносахалинцы во время встречи с обидчиками

Возбуждено уголовное дело

В областном центре полицейские раскрыли ограбление. Под стражу заключен 31-летний южносахалинец, другой 25-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде за совершение ограбления.

Полицейские установили, что 30-летний потерпевший позвонил одному из подозреваемых и назначил тому встречу, во время которой рассчитывал выяснить отношения. Злоумышленник в качестве подкрепления взял с собой знакомого. Инициатор встречи также был не один.

Во время диалога между молодыми людьми возник конфликт, злоумышленникам удалось подавить заявителя и открыто похитить у него из жилища имущество. В частности, подозреваемые забрали телевизор, компьютер, системный блок, клавиатуру и сувенирный самурайский меч.

Потерпевший не стал мириться с такой дерзостью и обратился за помощью в городской отдел полиции Южно-Сахалинска. Оперативники, подключившись к раскрытию преступления, установили личности грабителей и задержали их. Известно, что подозреваемые ранее уже нарушали закон, за что и были осуждены.

Похищенные вещи изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:58 +2
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ограблениевстречастрелакатанателевизоркомпьютер
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:01 Отредактированно сегодня, в 15:02
Типа козлам козлить не .ападло
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:03
В итоге выяснили что телек, комп и катана не нужны хозяину
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 15:05 Отредактированно сегодня, в 15:07
Стрелка прошла неудачно
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 15:21
.
По замашкам точно фраер - но не фраер это точно.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:26
Никакая катана не спасёт от карающей пули Лаврэнтия.
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 15:29
мдэ, видимо только с делориана вылезли после путешествия в 90-е
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+1
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 15:41
"Потерпевший не стал мириться с такой дерзостью и обратился за помощью в городской отдел полиции"
Во как довели человека!!! Не смог мириться так, что обратился к полицейским, это ж надо!
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+1
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 16:01
KAK_TO_TAK,
эффективнее обратиться к киллерам!
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