Телевизор, компьютер и катану похитили южносахалинцы во время встречи с обидчиками

В областном центре полицейские раскрыли ограбление. Под стражу заключен 31-летний южносахалинец, другой 25-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде за совершение ограбления.

Полицейские установили, что 30-летний потерпевший позвонил одному из подозреваемых и назначил тому встречу, во время которой рассчитывал выяснить отношения. Злоумышленник в качестве подкрепления взял с собой знакомого. Инициатор встречи также был не один.

Во время диалога между молодыми людьми возник конфликт, злоумышленникам удалось подавить заявителя и открыто похитить у него из жилища имущество. В частности, подозреваемые забрали телевизор, компьютер, системный блок, клавиатуру и сувенирный самурайский меч.

Потерпевший не стал мириться с такой дерзостью и обратился за помощью в городской отдел полиции Южно-Сахалинска. Оперативники, подключившись к раскрытию преступления, установили личности грабителей и задержали их. Известно, что подозреваемые ранее уже нарушали закон, за что и были осуждены.

Похищенные вещи изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.