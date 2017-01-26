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Сторожку тушили пожарные в Анивском районе

Сторожку тушили пожарные в Анивском районе

Пострадавших нет

31 января в 00:20 диспетчеру Анивского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании сторожки на 31-ом км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск. Первый пожарный расчет прибыл через 9 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем отдельно стоящего строения.

Пожар был локализован в 00:35, а в 00:47 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:02 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 12:14
То шашлычка,то сторожка,завелся поджигатель в анивском районе
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+1
karbikula
Написано сегодня, в 13:37
так это сторожка шашлычки и есть, видимо один и тот же след
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