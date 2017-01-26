фото очевидцев
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Туда съехалось руководство ОГИБДД со всех районов области
Сегодня вечером, 1 февраля практически всех автомобилистов, проезжающих по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков, на выезде из областного центра останавливают сотрудники ГИБДД.
"На корсаковском посту сейчас не менее 10 машин и около 15 сотрудников Госавтоинспекции. Всех, вызывающих подозрение, отправляют за территорию, огороженную конусами. Тщательно проверяют и документы, и машины", - говорят сахалинцы.
Как стало известно astv.ru, в области проходят методические сборы руководителей ОГИБДД районов области, и в рамках мероприятия они на посту передают опыт инспекторам.
По данным на 17:05 на посту остался один экипаж ГИБДД, остальные уехали.
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5 На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
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