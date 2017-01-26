На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов

фото очевидцев

Туда съехалось руководство ОГИБДД со всех районов области

Сегодня вечером, 1 февраля практически всех автомобилистов, проезжающих по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков, на выезде из областного центра останавливают сотрудники ГИБДД.

"На корсаковском посту сейчас не менее 10 машин и около 15 сотрудников Госавтоинспекции. Всех, вызывающих подозрение, отправляют за территорию, огороженную конусами. Тщательно проверяют и документы, и машины", - говорят сахалинцы.

Как стало известно astv.ru, в области проходят методические сборы руководителей ОГИБДД районов области, и в рамках мероприятия они на посту передают опыт инспекторам.

По данным на 17:05 на посту остался один экипаж ГИБДД, остальные уехали.