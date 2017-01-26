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На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
фото очевидцев

На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов

Туда съехалось руководство ОГИБДД со всех районов области

Сегодня вечером, 1 февраля практически всех автомобилистов, проезжающих по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков, на выезде из областного центра останавливают сотрудники ГИБДД.

"На корсаковском посту сейчас не менее 10 машин и около 15 сотрудников Госавтоинспекции. Всех, вызывающих подозрение, отправляют за территорию, огороженную конусами. Тщательно проверяют и документы, и машины", - говорят сахалинцы. 

Как стало известно astv.ru, в области проходят методические сборы руководителей ОГИБДД районов области, и в рамках мероприятия они на посту передают  опыт инспекторам. 

По данным на 17:05 на посту остался один экипаж ГИБДД, остальные уехали.

 

Галерея
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов, Фото: 1
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов, Фото: 2
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов, Фото: 3
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов, Фото: 4
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов, Фото: 5
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:05 +2
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 17:08
Дурная голова ногам покоя не дает.
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+4
yur
Написано сегодня, в 17:09
Вот бы и тренировались в своих районах. У нас и так кругом камеры,ещё тут засада. Лучше бы взяли полосатые палки и на перекрёстки где нет светофоров в часы пик постояли. Вот и будет тренировка.
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+14
fyyf
Написано сегодня, в 17:17
А я наоборот за то, чтобы ГАИ своих сотрудников в рейды в другие районы отправляли, чтобы не было "панибратства"
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 17:18
а че другого места нет?? или вон - пусть на кошках тренируются
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:19
по чаще бы такие проверки устраивали, и посты по чаще выставляли по городу и на трассах.
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+4
Зайчег
Написано сегодня, в 17:33
Идея вообще АГОНЬ,у них сборы,а тренируються на налогоплательщиках,которые им зарплату платят!
Аукцион неистовой дурости.
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+4
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:38
Зайчег, да у нас и правительство собирается снижать курс рубля за счёт средств налогоплательщиков, чтобы эти самые налогоплательщики получали меньше денег. Такова реальность российского бытия. А после "выборов" 18 года будет скорее всего еще круче.
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+5
Зайчег
Написано сегодня, в 17:42
Сергей Маслаков, Если Путин выйграет выборы,то будет круче.
А так грусть-печаль как представишь куда катимся.
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+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 17:42
Я как то осенью попал на антитеррористические учения,вот было шоу!!!!
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+1
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 17:44
ничоси
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0
Hana
Написано сегодня, в 18:03
О передаче какого опыта идет речь? Фигурное выступление с палочкой, театр одного актера на трассе? В районах не знают как работать? Что то я сомневаюсь.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 18:26
Дурдом, это во всю голову.
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0
Trucker
Написано сегодня, в 18:42
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+3
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