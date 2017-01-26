Марихуану и гашишное масло хранил в гараже житель Тымовского

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За это он может лишиться свободы на срок до 10 лет

На Сахалине в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тымовского линейного пункта полиции в гараже у 24-летнего местного жителя изъяли 230 граммов марихуаны и почти 1 грамм гашишного масла.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, молодой человек хранил наркотики в гараже, расположенном недалеко от его дома.

Со слов подозреваемого, наркотические средства он планировал использовать для личного употребления.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данному факту следователями Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.