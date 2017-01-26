новости
новости
Регистрация
Марихуану и гашишное масло хранил в гараже житель Тымовского
labrc.net

Марихуану и гашишное масло хранил в гараже житель Тымовского

За это он может лишиться свободы на срок до 10 лет

На Сахалине в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тымовского линейного пункта полиции в гараже у 24-летнего местного жителя изъяли 230 граммов марихуаны и почти 1 грамм гашишного масла.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, молодой человек хранил наркотики в гараже, расположенном недалеко от его дома.

Со слов подозреваемого, наркотические средства он планировал использовать для личного употребления. 

Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данному факту следователями Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тымовское
Прочее
наркотики
Популярное на ASTV
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске
Спецслужбы оцепили многоэтажку в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 11:39 Отредактированно сегодня, в 11:39
По-любому накапали,если раньше не попадал в поле зрения полиции
Ответить
+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 11:45
Когда знают о месте хранения двое, рано или поздно узнает и добрый опер.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Продолжается работа над созданием энциклопедии о Сахалинской области
Продолжается работа над созданием энциклопедии о Сахалинской области
Исследователи из Японии и Китая приняли участие в «Чеховских чтениях» в Южно-Сахалинске
Исследователи из Японии и Китая приняли участие в «Чеховских чтениях» в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru