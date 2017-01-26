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Холмчанин подозревается в продаже наркотиков

Холмчанин подозревается в продаже наркотиков

Мужчина задержан

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России в Холмске задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических веществ.

Ранее оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что у указанного гражданина хранятся дома запрещенные в обороте вещества растительного происхождения. В ходе обыска было обнаружено 10 прозрачных полимерных пакетиков с веществом растительного происхождения, а также 1 бумажный сверток с табачной массой, пропитанной веществом темного цвета и специфическим запахом.

Проведенное исследование показало, что в изъятых пакетиках находилась марихуана, общая масса которой составила 117 грамм.

Установлено, что данное наркотическое средство подозреваемый не только хранил у себя, но и незаконно реализовывал гражданам. Так например, ранее днем, злоумышленник сбыл для личного употребления 21 грамм марихуаны 30-летней местной жительнице.

Мужчина дал признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В настоящий момент гражданин задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:32 +2
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Комментарии
crazydriver144
Написано сегодня, в 15:45
не учит жизнь ни чему
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Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:21
Мда, что то замелькал Холмск в новостях.
Если один раз там побывал, 99% еще раз там будешь.
Больше печалит что" злоумышленник сбыл для личного употребления 21 грамм марихуаны 30-летней местной жительнице...
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