Холмчанин подозревается в продаже наркотиков

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России в Холмске задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических веществ.

Ранее оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что у указанного гражданина хранятся дома запрещенные в обороте вещества растительного происхождения. В ходе обыска было обнаружено 10 прозрачных полимерных пакетиков с веществом растительного происхождения, а также 1 бумажный сверток с табачной массой, пропитанной веществом темного цвета и специфическим запахом.

Проведенное исследование показало, что в изъятых пакетиках находилась марихуана, общая масса которой составила 117 грамм.

Установлено, что данное наркотическое средство подозреваемый не только хранил у себя, но и незаконно реализовывал гражданам. Так например, ранее днем, злоумышленник сбыл для личного употребления 21 грамм марихуаны 30-летней местной жительнице.

Мужчина дал признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В настоящий момент гражданин задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.