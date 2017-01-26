Железнодорожник с ножом напал на коллегу в Поронайске

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26 января заместителем Сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Поронайска, который обвиняется в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что ночью 5 октября 2016 года обвиняемый, являясь работником Поронайского ремонтного депо, находился на рабочем месте в помещении пункта технического обслуживания локомотивов вместе с потерпевшим коллегой. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес сослуживцу не менее трех ударов по телу самодельным ножом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Поронайский суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба сахалинской транспортной прокуратуры.