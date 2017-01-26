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Железнодорожник с ножом напал на коллегу в Поронайске
regnum.ru

Железнодорожник с ножом напал на коллегу в Поронайске

Уголовное дело передано в суд

26 января заместителем Сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Поронайска, который обвиняется в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что ночью 5 октября 2016 года обвиняемый, являясь работником Поронайского ремонтного депо, находился на рабочем месте в помещении пункта технического обслуживания локомотивов вместе с потерпевшим коллегой. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес сослуживцу не менее трех ударов по телу самодельным ножом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Поронайский суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба сахалинской транспортной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:15 +2
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железная дороганападениесамодельный нож
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:19
в тебя бы потыкал ножом придурок! взрослые люди! ужас!
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0
serega81
Написано сегодня, в 16:22 Отредактированно сегодня, в 16:26
100% под пьяный глаз!!! Хорош бухать народ!!!
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+3
Игорь Иванов
Написано сегодня, в 16:24
Не всем везет с коллегами
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+4
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 16:25
В рацпредложении не сошлись!
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+4
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 17:20
На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.....
А в прошлую смену- мир да любовь....
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:04
Не успел придти новый шеф,как понеслись происшествия...
осталось сказать-крепись....
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0
Crysis
Написано сегодня, в 18:25
да уж прям так и внезапно
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 18:32
внезапно запойно, скорее всего.
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0
Владимир К
Написано сегодня, в 19:10
....внезапно возникших личных неприязненных отношений......
Теперь это так называется ?!
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0
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