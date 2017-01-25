Южносахалинец украл строительный контейнер, не вывозя его с площадки

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Покупатель на кран-балке сам забрал его

Несколько дней назад в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от руководителя строительной организации. Он сообщил о том, что летом прошлого года кто-то похитил принадлежащий фирме строительный контейнер. Сумма ущерба, причинённого заявителю, составила 70 тысяч рублей

Как сообщают в областном УМВД, сотрудники управления уголовного розыска по оперативной информации установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний житель областного центра, осужденный пару лет назад за совершение кражи.

Как выяснилось, подозреваемый заметил контейнер, находившийся на стройке. Мужчине показалось, что контейнер заброшен.

Южносахалинец нашел объявление о покупке такого рода объекта и предложил его потенциальному покупателю. Тот приехал на кран-балке по указанному злоумышленником адресу, погрузил приобретенный у похитителя крупногабаритный товар.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности покупателя и местонахождения украденного имущества.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.