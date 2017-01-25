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Южносахалинец украл строительный контейнер, не вывозя его с площадки
ogk-trans.ru

Южносахалинец украл строительный контейнер, не вывозя его с площадки

Покупатель на кран-балке сам забрал его

Несколько дней назад в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от руководителя строительной организации. Он сообщил о том, что летом прошлого года кто-то похитил принадлежащий фирме строительный контейнер. Сумма ущерба, причинённого заявителю, составила 70 тысяч рублей

Как сообщают в областном УМВД, сотрудники управления уголовного розыска по оперативной информации установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний житель областного центра, осужденный пару лет назад за совершение кражи.

Как выяснилось, подозреваемый заметил контейнер, находившийся на стройке. Мужчине показалось, что контейнер заброшен.

Южносахалинец нашел объявление о покупке такого рода объекта и предложил его потенциальному покупателю. Тот приехал на кран-балке по указанному злоумышленником адресу, погрузил приобретенный у похитителя крупногабаритный товар.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности покупателя и местонахождения украденного имущества. 

 Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:38 +2
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Событие
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:48
Просто мегаМозг
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:19
Белый Мишка, почти как: Купи слона
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:52 Отредактированно сегодня, в 14:52
фигасе как всё просто)))
Короче,продаю г.Южно-Сахалинск.)))
Торг уместен.))
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:19
Добрый человек, ну а чо: в эуропе продают и улицы и поселки)))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:44
leksoos13,
вот я и думаю,купить оптом.))
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+1
varvar007
Написано сегодня, в 14:52
Замутил темку
Красава
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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 15:20
varvar007, красавой был бы, если бы не спалили...
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+1
serega81
Написано сегодня, в 14:57 Отредактированно сегодня, в 14:57
Остап Бндер епрст)
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 15:02
да в стране целые заводы и фабрики крадут не вынося их, а тут контейнер - мэлочь
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+2
TROL
Написано сегодня, в 15:29
Bokassa, Да и при чем тут кража? он же ничего не крал... Тупо мошенничество.
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+1
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 15:02
Всё гениальное просто.
КрасавчеГ.
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+3
Людмила Прокопьевна
Написано сегодня, в 15:11
А че? Ниченой же. Там записки никакой нету .
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:18
Вот это сообразил чувак
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0
TROL
Написано сегодня, в 15:27
Продам гаражи... самовывоз недорого
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:09
Ловкость слов, и самовывоз за счет покупателя
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