фото очевидцев
"Тойота" взлетела на сугроб и приземлилась на крышу на окраине Углегорска
Седан переломил опору ЛЭП
ДТП произошло сегодня, 31 января около пяти часов вечера в Углегорске на улице Гужева у дома №164 (въезд в райцентр).
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением. Каким образом машина врезалась в опору ЛЭП, сломала его и перевернулась - выясняют сотрудники ГИБДД. В настоящее время они работают на месте происшествия.
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.
Виноват столб и сугроб,будем надеяться,что следствие проверит законность и гражданство столба и наличие документов у сугроба.
возможно...но тут стоит проверить законность нахождения столба и сугроба на территории РФ...опять же,тут усматриваются признаки преступления группой от 2 и более лиц по предварительному сговору...они же оба находились в одну и ту же минуту во время ДТП...что они там делали?..всё это предстоит проверить следственным органам...опять же,неплохо бы подключить и федеральные силы в лице Следственного комитета.
Происшествие по своему масштабу из ряда вон выходящие...ну и журналистов туда надо..Первый канал,Вести-24...
Тут всё очень серьёзно...