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"Тойота" взлетела на сугроб и приземлилась на крышу на окраине Углегорска
фото очевидцев

"Тойота" взлетела на сугроб и приземлилась на крышу на окраине Углегорска

Седан переломил опору ЛЭП

ДТП произошло сегодня, 31 января около пяти часов вечера в Углегорске на улице Гужева у дома №164 (въезд в райцентр).

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением. Каким образом машина врезалась в опору ЛЭП, сломала его и перевернулась - выясняют сотрудники ГИБДД. В настоящее время они работают на месте происшествия.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:42 +5
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 17:47
Очередной дибил, машину убил.
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 20:25
vladsakh, главное, чтоб потом не продал как "не бита, не крашена, не летала, в идеале, на ходу"
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 17:48
Очередной сугроб
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+3
serega81
Написано сегодня, в 17:49 Отредактированно сегодня, в 17:50
И наверное покинул место ДТП
вопрос-почему.....ответ напрашивается сам собой
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:54
когда там новый "Форсаж" выходит?...
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+3
Белый Мишка
Написано сегодня, в 18:08
marrozz, "Форсаж" отдыхает:)
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+3
Crysis
Написано сегодня, в 18:18
пошёл на взлёт, да закрылки не выпустил
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+7
KsuKsu
Написано сегодня, в 19:06
Crysis, закрылки об столб обломались, не пустили летчика в дом чей нибудь влететь
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:19 Отредактированно сегодня, в 18:19
Я думаю,он был трезв,и ехал 40 км/ч.
Виноват столб и сугроб,будем надеяться,что следствие проверит законность и гражданство столба и наличие документов у сугроба.
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 19:06
Добрый человек, Переходили в неположенном месте
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:37
KsuKsu,
возможно...но тут стоит проверить законность нахождения столба и сугроба на территории РФ...опять же,тут усматриваются признаки преступления группой от 2 и более лиц по предварительному сговору...они же оба находились в одну и ту же минуту во время ДТП...что они там делали?..всё это предстоит проверить следственным органам...опять же,неплохо бы подключить и федеральные силы в лице Следственного комитета.
Происшествие по своему масштабу из ряда вон выходящие...ну и журналистов туда надо..Первый канал,Вести-24...
Тут всё очень серьёзно...
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 20:27
Добрый человек, про "пусть говорят" почему не упомянули?
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+2
Еще 2 комментария
Ilya948
Написано сегодня, в 19:19
Пишут что около пяти часов вечера ,мне фото кинули этой аварии в 15:44 .
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0
Karina_Fox
Написано сегодня, в 19:27 Отредактированно сегодня, в 19:31
Машины против сугробов.Кто кого?!Соревнования продолжаются.Сугробы ведут с разгромным преимуществом!)))
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0
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 19:46
Опять столб дорогу переделал в неположенном месте...
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+1
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