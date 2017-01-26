"Тойота" взлетела на сугроб и приземлилась на крышу на окраине Углегорска

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 31 января около пяти часов вечера в Углегорске на улице Гужева у дома №164 (въезд в райцентр).

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением. Каким образом машина врезалась в опору ЛЭП, сломала его и перевернулась - выясняют сотрудники ГИБДД. В настоящее время они работают на месте происшествия.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.