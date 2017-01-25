Домашний арсенал обнаружили полицейские у жителя Ноглик

Сотрудники уголовного розыска Ноглик обнаружили дома у 40-летнего жителя мужчины незаконно хранящиеся боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Оперативники изъяли более 30 патронов различного калибра, пистолет, одноствольное охотничье гладкоствольное ружье, 5 предметов, схожих со стволами от нарезного оружия калибра 5,6 мм, 36 предметов, похожих на запасные части от огнестрельного оружия.

Предметы направлены на баллистическое исследование. Эксперты подтвердили, что запчасти боевые, а оружие огнестрельное.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ.