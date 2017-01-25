Домашний арсенал обнаружили полицейские у жителя Ноглик
Сахалинец стал фигурантом уголовного дела
Сотрудники уголовного розыска Ноглик обнаружили дома у 40-летнего жителя мужчины незаконно хранящиеся боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
Оперативники изъяли более 30 патронов различного калибра, пистолет, одноствольное охотничье гладкоствольное ружье, 5 предметов, схожих со стволами от нарезного оружия калибра 5,6 мм, 36 предметов, похожих на запасные части от огнестрельного оружия.
Предметы направлены на баллистическое исследование. Эксперты подтвердили, что запчасти боевые, а оружие огнестрельное.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ.
Другие статьи по темам
Прочее
вот именно,нахрена до хрена?)))да и какого хрена?)))
измена родине.Советская власть ему этого не простит.
Воронок Лаврэнтия уже в пути.
А информировать нас о ходе контроля будите?
всё находится в жёсткой секретности.))