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Домашний арсенал обнаружили полицейские у жителя Ноглик

Домашний арсенал обнаружили полицейские у жителя Ноглик

Сахалинец стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники уголовного розыска Ноглик обнаружили дома у 40-летнего жителя мужчины незаконно хранящиеся боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Оперативники изъяли более 30 патронов различного калибра, пистолет, одноствольное охотничье гладкоствольное ружье, 5 предметов, схожих со стволами от нарезного оружия калибра 5,6 мм, 36 предметов, похожих на запасные части от огнестрельного оружия.

Предметы направлены на баллистическое исследование. Эксперты подтвердили, что запчасти боевые, а оружие огнестрельное.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:27 +1
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:36
Во дворе случайно С-300 не стоял?
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+3
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:38
Охренеть! А что так до хрена!?! А на хрена?!
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+2
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:42
Masenkaya,
вот именно,нахрена до хрена?)))да и какого хрена?)))
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+2
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:04
Добрый человек, да от куда у него это все и для какой цели!?
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:12
Masenkaya,
измена родине.Советская власть ему этого не простит.
Воронок Лаврэнтия уже в пути.
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0
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Зайчег Online
Написано сегодня, в 15:39
,
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:43
Лаврэнтий возьмёт дело под контроль.
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+2
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:04
Добрый человек, Неужели!?

А информировать нас о ходе контроля будите?
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:10
VULKAN,
всё находится в жёсткой секретности.))
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+1
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 15:55
Суровые Ноглики.
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:58
Прям нечаянно зашли на чай и нашли патроны.... наверное кто-то сказал где искать нужно
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