За убийство трех человек сахалинец проведет в колонии 18 лет

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Собутыльники поссорились с мужчиной, его обматерили и, применяя силу, выгнали

26 января Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Поронайска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Как сообщают в областном суде, установлено, что ночью 26 апреля 2016 года обвиняемый распивал спиртное в тремя знакомыми. Компания поссорилась с мужчиной, его обматерили и, применяя силу, выгнали.

Тогда осужденный сходил домой, взял нож, вернулся и убил троих собутыльников.

Во время предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый вину признавал в полном объеме, сотрудничал с правоохранительными органами. Это было признано судом смягчающим наказание обстоятельством.

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.