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За убийство трех человек сахалинец проведет в колонии 18 лет
nversia.ru

За убийство трех человек сахалинец проведет в колонии 18 лет

Собутыльники поссорились с мужчиной, его обматерили и, применяя силу, выгнали

26 января Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Поронайска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Как сообщают в областном суде, установлено, что ночью 26 апреля 2016 года обвиняемый распивал спиртное в тремя знакомыми. Компания поссорилась с мужчиной, его обматерили и, применяя силу, выгнали.

Тогда осужденный сходил домой, взял нож, вернулся и убил троих собутыльников.

Во время предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый вину признавал в полном объеме, сотрудничал с правоохранительными органами. Это было признано судом смягчающим наказание обстоятельством.

Суд приговорил обвиняемого  к 18 годам лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:12 +1
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:21
Ох уж эти пьяные обижульки...
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+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:28
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:25
теперь все решается с помощью ножа....
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 14:28
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:32
Masenkaya, ну да, раньше хоть стрелялись
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:27
жесть...
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+1
serega81
Написано сегодня, в 14:43
Справедливый приговор
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:00
Весело попили. Будет что вспомнить.
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:11
тут хоть 18 лет, хоть 100, троих людей уже не вернешь(((
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0
Ness1
Написано сегодня, в 15:30
Нормально так смягчили
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0
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