Toyota перевернулась в Холмском районе

фото очевидцев

ДТП произошло утром 29 января в Холмском районе, недалеко от села Поляково.

По словам очевидцев, автомобилист, управляя Toyota Ipsum, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Люди в аварии серьезных травм не получили.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД