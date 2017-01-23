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Toyota перевернулась в Холмском районе
фото очевидцев

Toyota перевернулась в Холмском районе

Авария произошла в районе Поляково утром 29 января

ДТП произошло утром 29 января в Холмском районе, недалеко от села Поляково.

По словам очевидцев, автомобилист, управляя Toyota Ipsum, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Люди в аварии серьезных травм не получили. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:08 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:12
ну правильно, судя по состоянию ледово-реагентного покрытия дороги в том месте не было
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+1
TROL
Написано сегодня, в 11:47
Bokassa, это зимник , летом там вообще тундра
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:34
дорога ужасная! на ровном месте, на скорости 30 км.ч занесло машину.
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+1
serega81
Написано сегодня, в 11:54
Masenkaya, если занесло на 30км,значит надо ехать 20!!!! Всегда учитывать состояние дороги.
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:57
serega81, ну это понятно дело.
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+1
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:35
serega81, это верно, конечно... Но и обслуживающие компании надо получше контролировать. Опять в районе после циклончика беда с дорогами. Про дворовые территории и говорить нечего, одно и то же...
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+1
legkiy
Написано сегодня, в 13:46
и снова холмский район, и снова дороги.....когда это закончится господа Амурские чинуши????
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0
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