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Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе

Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе

Выявлены многочисленные нарушения

Прокуратура Сахалинской области и контролирующие органы провели проверку по факту ДТП, произошедшего 11 января в Макаровском районе на автодороге Южно-Сахалинск - Оха, тогда 5 человек погибли и 2 пострадали. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, в ходе проверки выявлены нарушения, допущенные ГУП «Макаровское ДРСУ» в содержании автомобильной дороги, неполнота принятых ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу мер в отношении обслуживающей указанный участок автодороги организации. 

Кроме того, установлены факты нарушений в деятельности Поронайской ЦРБ, касающиеся транспортировки больных в медицинское учреждение, нарушения требований к подготовке и допуску водителей к управлению медицинскими транспортными средствами. 

Проверкой деятельности организации, которой принадлежит транспортное средство, совершившее столкновение, выявлены нарушения законодательства в части прохождения технического предрейсового осмотра автомобиля, отсутствия медицинского предрейсового осмотра его водителя. 

По результатам проведенной проверки Макаровским, Поронайским горрайпрокурорами и прокурором города Южно-Сахалинска внесены 4 представления об устранении нарушений закона, направлен 1 иск в суд с требованием о надлежащем содержании автодороги, проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст.12.34, ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ. 

Кроме того, по результатам проверки, проведенной Управлением государственного автодорожного надзора по Сахалинской области по требованию прокуратуры области, в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в деятельности организаций, эксплуатирующих и участвовавших в аварии автомобилей, выданы предписания об устранении нарушений, проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности. 

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:18 0
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Написано сегодня, в 08:22
Предписания, постановления, устранения, административная ответственность. Погибло ПЯТЬ!!! человек, где уголовная ответственность лиц виновных в этом?
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