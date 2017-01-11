Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе

Прокуратура Сахалинской области и контролирующие органы провели проверку по факту ДТП, произошедшего 11 января в Макаровском районе на автодороге Южно-Сахалинск - Оха, тогда 5 человек погибли и 2 пострадали.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, в ходе проверки выявлены нарушения, допущенные ГУП «Макаровское ДРСУ» в содержании автомобильной дороги, неполнота принятых ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу мер в отношении обслуживающей указанный участок автодороги организации.



Кроме того, установлены факты нарушений в деятельности Поронайской ЦРБ, касающиеся транспортировки больных в медицинское учреждение, нарушения требований к подготовке и допуску водителей к управлению медицинскими транспортными средствами.



Проверкой деятельности организации, которой принадлежит транспортное средство, совершившее столкновение, выявлены нарушения законодательства в части прохождения технического предрейсового осмотра автомобиля, отсутствия медицинского предрейсового осмотра его водителя.



По результатам проведенной проверки Макаровским, Поронайским горрайпрокурорами и прокурором города Южно-Сахалинска внесены 4 представления об устранении нарушений закона, направлен 1 иск в суд с требованием о надлежащем содержании автодороги, проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст.12.34, ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ.



Кроме того, по результатам проверки, проведенной Управлением государственного автодорожного надзора по Сахалинской области по требованию прокуратуры области, в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в деятельности организаций, эксплуатирующих и участвовавших в аварии автомобилей, выданы предписания об устранении нарушений, проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности.



Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.