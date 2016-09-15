Нелегальный мигрант, изнасиловавший пенсионерку в Троицком, осужден на 10 лет тюрьмы

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Преступник избивал женщину по лицу и голове, чтобы та не сопротивлялась

Анивский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища), п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области, ночью 11 сентября 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к 61-летней жительнице села Троицкое. И используя свое физическое превосходство для подавления сопротивления, нанес множественные удары кулаками по лицу и голове пенсионерки. После того, как воля потерпевшей была сломлена, подсудимый совершил в отношении женщины насильственный половой акт и иные действия сексуального характера. После совершения преступления, злоумышленник сел на велосипед, принадлежащий женщине, и покинул место происшествия.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбываем наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.