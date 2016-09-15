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Нелегальный мигрант, изнасиловавший пенсионерку в Троицком, осужден на 10 лет тюрьмы
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Нелегальный мигрант, изнасиловавший пенсионерку в Троицком, осужден на 10 лет тюрьмы

Преступник избивал женщину по лицу и голове, чтобы та не сопротивлялась

Анивский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища), п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области, ночью 11 сентября 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом к 61-летней жительнице села Троицкое. И используя свое физическое превосходство для подавления сопротивления, нанес множественные удары кулаками по лицу и голове пенсионерки. После того, как воля потерпевшей была сломлена, подсудимый совершил в отношении женщины насильственный половой акт и иные действия сексуального характера. После совершения преступления, злоумышленник сел на велосипед, принадлежащий женщине, и покинул место происшествия.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбываем наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:17 +2
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Место
Сахалинская областьАнивский районТроицкое
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изнасилованиемигрантпенсионерка
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:19
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+5
TROL
Написано сегодня, в 11:39
10 общего?
а за взятку строгий . Нужна срочная реформа судебной системы...
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+9
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 13:45
TROL, тоже подумал об этом. Только недоумевали по поводу строгача за попытку дать взятку в 6,5 т.р. (вроде так) сотруднику гибдд, а тут на общий за изнасилование пенсионерки... Я вот все больше прихожу к мысле, что закон гибок и прямо пропорционален настроению судей, их видению дела и т.п. Может в наш век уже пора садить на место судей супер ЭВМ, вводить всю доказательную базу, все "за" и "против" и пусть беспристрастная машина выносит приговор?... Судьи такие же люди со всеми заморочками как и все...
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0
serega81
Написано сегодня, в 11:52
Что то слабо,очень слабо!!!!! Статьи тяжелые,срок маленький!!!
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+5
vladsakh
Написано сегодня, в 14:57
10 лет легальное проживание в России. Надеюсь ему понравится зона.
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0
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