Горящую постройку потушили на дачах у "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске

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Сообщение о том, что в СНТ "Шахтер" ( у "Горного воздуха") на улице Шабалова, 38 горит бесхозная полуразрушенная постройка, поступило в оперативные службы Южно-Сахалинска 29 января в 17:38.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарные прибыли на место происшествия в 17:45. Пожар был локализован в 17:49, а в18:03 полностью ликвидирован.

Огонь тушили 8 пожарных и 2 единицы техники.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Люди не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.