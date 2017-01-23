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Горящую постройку потушили на дачах у "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске
Видео Веволода Савченко

Горящую постройку потушили на дачах у "Горного воздуха" в Южно-Сахалинске

Пожар произошел в СНТ "Шахтер"

Сообщение о том, что в СНТ "Шахтер" ( у "Горного воздуха") на улице Шабалова, 38 горит бесхозная полуразрушенная постройка, поступило в оперативные службы Южно-Сахалинска 29 января в 17:38.

Как сообщили astv.ru  в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарные прибыли на место происшествия в 17:45. Пожар был локализован в 17:49, а в18:03 полностью ликвидирован.

Огонь тушили 8 пожарных и 2 единицы техники. 

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Люди не пострадали. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:23 +1
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 11:40
Кто то с канатки бычок кинул?
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+3
Online
Igor71 Online
Написано сегодня, в 14:47
Скорее всего земля нужна. Типа буфер безопасности.
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