Уголовное дело против пожилого самогонщика возбудили в Южно-Курильске

В его самодельном алкоголе обнаружили уксусные альдегиды и сивушные масла

Курильским следственным отделом по результатам проверки в отношении 69-летнего жителя села Малокурильское Южно-Курильского района возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

По версии следствия, пенсионер продал местному жителю бутылку с самодельной спиртосодержащей жидкостью. Согласно экспертному заключению в жидкости содержатся уксусные альдегиды и сивушные масла, что делает самогон опасным для здоровья.