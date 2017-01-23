Уголовное дело против пожилого самогонщика возбудили в Южно-Курильске
В его самодельном алкоголе обнаружили уксусные альдегиды и сивушные масла
Курильским следственным отделом по результатам проверки в отношении 69-летнего жителя села Малокурильское Южно-Курильского района возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сообщает пресс-служба сахалинского следкома.
По версии следствия, пенсионер продал местному жителю бутылку с самодельной спиртосодержащей жидкостью. Согласно экспертному заключению в жидкости содержатся уксусные альдегиды и сивушные масла, что делает самогон опасным для здоровья.
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