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Уголовное дело против пожилого самогонщика возбудили в Южно-Курильске

Уголовное дело против пожилого самогонщика возбудили в Южно-Курильске

В его самодельном алкоголе обнаружили уксусные альдегиды и сивушные масла

Курильским следственным отделом по результатам проверки в отношении 69-летнего жителя села Малокурильское Южно-Курильского района возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

По версии следствия, пенсионер продал местному жителю бутылку с самодельной спиртосодержащей жидкостью. Согласно экспертному заключению в жидкости содержатся уксусные альдегиды и сивушные масла, что делает самогон опасным для здоровья.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:27 +4
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:39
А когда самогон был безвреден? Все лучше, чем боярка и пушистик)
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+3
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 17:06
Clint_EASTwood, вообще то самогон, как продукт прямой возгонки, при соблюдении технологии и правильной очистке, гораздо чище и безвреднее многих напитков, в частности водки
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+6
Online
buninaLina Online
Написано сегодня, в 21:59
Triton, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:40
Я признаться откровенно очень рад,
Лечь под этот электронный агрегат,
Что бы капал самогон мне в рот
Днем и ночью круглый ГОД
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+9
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 14:42
Добрый человек, Не долго вы так пролежИте))
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 14:47
Как повлияла на здоровье местного жителя самодельная спирт содержащая жидкость в бутылке?
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+6
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:00
VULKAN, Вечер прошел на ура.
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+8
VULKAN
Написано сегодня, в 15:04
евгений, Главное, что живой
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+4
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:08
VULKAN, Самогон это вообще вещь.
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+9
Еще 9 комментариев
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 15:25 Отредактированно сегодня, в 15:25
Марганцовку запретили-имейте результат.
А если самогонку прокапать через бочку с углем из канадского клена -получится виски Теннесси.
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+3
ANTUR_VLAD
Написано сегодня, в 16:21
babaj,
А можно и через фильтры-кувшины Барьер или Аквафор. Они стоят по 500 р. фильтруют 300-500 л.
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+1
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 15:44
Люди,изготавливающие самогон на продажу подвержены алчности. Поэтому они не выливают первые 70 гр дистиллята,содержащего метанол и ацетон.Берут они и "хвосты",наполненные сивухой.
Настоящая самогонка,терпеливо очищенная,настоянная на перепонках грецкого ореха,изюме , ягодах шиповника и травах,крепостью 55-60 градусов-божественный лечебный напиток. Но надо его пить рюмочками,а не стаканами.
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+7
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 17:10
babaj, таки золотые слова
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+1
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 15:57
Блин, одни самогонщики вокруг я погляж
А я зато помню как в 80-ых одеяла на окнах висели. Без палева))) значит самогон гонят. И на двери вешали, чтобы запах не шел в подъезд. А воняло все равно на все этажи))) потом соседи друг друга угощали))) Эх, времечко было простое и славное))))
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+4
ANTUR_VLAD
Написано сегодня, в 16:18
Чиновники нашли стрелочника, и подняли шум потому, что сами пропускают из Грузии в Россию автопоезда с цистернами в которых в этиловом (винном) спирте не только уксус и сивушные масла, а и метиловый (древесный) спирт, или просто цистерны с метиловым спиртом. За использование этого яда в России не судят, как за терроризм, а штрафуют, как за продажу протухших продуктов. А метиловый спирт и его пары остаются ядом и в автошампунях, и в омывайках, и в средствах для мытья ванн. Главное! Под шумок про ядовитое средство для мытья ванн, которое отравило десятки людей в Иркутске, чиновники хотят запретить лекарства на спирту (этиловом) и, главное, самогон!!! Монополию на этиловый спирт они объявить или боятся, или сами делают водку из левого спирта.
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+4
besenok
Написано сегодня, в 18:11
Чиновники реанимировал закон СССР о самогоне. Правоохранительные органы НЕ ИМЕЮТ изымать самогон у граждан,если не торгуют.
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+2
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 18:45
Странное дело. Купил сэма и тут же побежал в лабораторию?
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+1
freeshoter
Написано сегодня, в 19:11
Доверять можно только своему продукту ! В магазинах сплошная подделка !!!
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+1
Зайчег
Написано сегодня, в 19:36
Смайлы обновились,а почему такого нет?
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+3
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 21:05
Типа 100% этиловый спирт офигенно полезный
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+1
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:20
Чото какая-то подстава,если он банкует сэмом в деревушке типа ЮК,зачем репутацию портить?

Итурупского самагона приходилось отпробовать
без нареканий!
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