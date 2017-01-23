видео очевидцев

Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова.

По словам очевидцев, бездомные псы бегали по льду, отбежали довольно далеко от берега. В это время по припаю прошли буксиры, которые взломали лед, отрезав собакам путь на берег.

Бродячие животные искали выход на землю. Выбрались ли они - уточняется. По словам местных жителей, сейчас (14:20) собак на льду не видно.

17:40 По словам местных жителей, собаки замерзли,легли на льдину. Волонтеры обращались в несколько инстанций, но никто не может помочь. Буксир, разломавший лед, готов вернуть собак на берег за 30 тыс. рублей. Сейчас волонтеры ищут лодку, чтобы попробовать самим добраться до собак.

20:15 В 19 часов собак на льдине уже не было. Со слов сотрудника пропускного пункта, собаки переместились на причал, который не связан с берегом. И, при образовании припая, смогут вернутся с причала к своему месту обитания.