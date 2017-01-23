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Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
видео очевидцев

Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова

Припай перерезали буксиры

Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова.

По словам очевидцев, бездомные псы бегали по льду, отбежали довольно далеко от берега.  В это время по припаю прошли буксиры, которые взломали лед, отрезав собакам путь на берег.

Бродячие животные искали выход на землю. Выбрались ли они  - уточняется. По словам местных жителей, сейчас (14:20) собак на льду не видно.

17:40 По словам местных жителей, собаки замерзли,легли на льдину. Волонтеры обращались в несколько инстанций, но никто не может помочь. Буксир, разломавший лед, готов вернуть собак на берег за 30 тыс. рублей. Сейчас волонтеры ищут лодку, чтобы попробовать самим добраться до собак. 

20:15 В 19 часов собак на льдине уже не было. Со слов сотрудника пропускного пункта, собаки переместились на причал, который не связан с берегом. И, при образовании припая, смогут вернутся с причала к своему месту обитания.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:19 +5
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:34
Бедняжки!
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+11
Online
buninaLina Online
Написано сегодня, в 22:00
Забанен администрацией, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:38
блин...жалко((
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+9
Jasper
Написано сегодня, в 16:40
нуууу жалко собачек
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+5
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:49 Отредактированно сегодня, в 17:49
Мне только что звонили волонтеры, собачки до сих пор там! Они сбились в кучку и не шевелятся, греются! Как же им помочь-то, а?!
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+7
serega81
Написано сегодня, в 18:47
Ри Валерия, отпишитесь срочно,если все еще там,сейчас приеду
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+4
korra
Написано сегодня, в 18:21
Спасать надо животных,или их спасли либо от без выходности сами прыгнули в воду,а интересно кто нибудь видел что их спасли ?
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+5
serega81
Написано сегодня, в 19:12
В каком порту?
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+1
serega81
Написано сегодня, в 19:20
Был и в южном порту,и в северном,везде молчат,никого нет,ни собак,ни волонтеров,где искать?
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+2
kat31
Написано сегодня, в 19:40
serega81, да вроде спасли их уже!
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+4
serega81
Написано сегодня, в 19:53
kat31, блин,сижу на нерве,если нужна помощь,подскочу
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+5
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 20:22
serega81, должны новость обновить.
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+4
Еще 1 комментарий
alex8665
Написано сегодня, в 21:13
жалко!!!дай бог хорошо все обойдется!
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+1
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