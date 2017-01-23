Несколько колясок сгорели в пятиэтажке в Тымовском

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28 января в 02.43 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Криворучко, 30.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление, горели коляски на третьем этаже в одном из подъездов дома.

Пожар был локализован в 02.49, а в 03.00 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.