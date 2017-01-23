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Несколько колясок сгорели в пятиэтажке в Тымовском
omskzdes.ru

Несколько колясок сгорели в пятиэтажке в Тымовском

Пожар произошел ночью на третьем этаже

28 января в 02.43 диспетчеру  Тымовского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение  о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Криворучко, 30.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление, горели коляски на третьем этаже в одном из подъездов дома.

Пожар был локализован в 02.49, а в 03.00 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники. 

 Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:33 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:39
пьяное малолетнее деревенское быдло.
Не иначе...
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+3
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 16:58
Добрый человек, быдло городское и быдло деревенское ничем не отличается - быдло оно и в Африке быдло
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:00
Triton,
согласен.))но в данном случае оно деревенское.))
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+2
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PATRO Online
Написано сегодня, в 21:55
Добрый человек, ...... ПГТинское!
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 13:47
Явный поджог
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:16
Кому-то коляски помешали.....
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 21:08
Совсем уже берега попутали, ничего святого нет! Это же детские коляски!!! Уроды блин
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+3
alex8665
Написано сегодня, в 21:15
не первый раз в подьездах коляски горят, к отвественности привлекать надо - быдло идиотов!!!
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+1
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