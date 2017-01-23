Дачный дом сгорел в Новоалександровске

28 января в 02.39 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Путеец".

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент строение горело открытым пламенем по всей площади.

Пожар был локализован в 05.15, а в 08.02 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.