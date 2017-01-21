В суды с оружием ходят сахалинцы

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В целях обеспечения безопасности, а также своевременного предупреждения правонарушений и преступлений в зданиях судов, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляется пропускной режим.

Ежедневно судебные приставы по ОУПДС проводят визуальный осмотр граждан, прибывающих в здания судов. Перед этим сотрудник службы ознакамливает посетителей со списком запрещенных к проносу предметов, в том числе не изъятых из гражданского оборота, однако всё же представляющих угрозу (ножницы, перочинные ножи, баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры, емкости с косметическими жидкостями и прочие) и предлагает сообщить, если таковые имеются.

Несмотря на это, некоторые граждане всё равно, намеренно или по невнимательности, пытаются пронести имеющиеся запрещенные предметы, вследствие чего сталкиваются с неприятными последствиями.

Так, например, в прошлом году у посетительницы Южно-Сахалинского городского суда были обнаружены складной нож с длиной лезвия 8 см и электрошоковое устройство «Police 20000K», наличие которых она скрыла от служителя закона. Также, в конце 2016 года при осмотре ручным металлодетектором судебный пристав обнаружил у гражданина травматический пистолет «Лидер» и 7 патронов к нему, после чего прибывшему пришлось покинуть здание суда. В декабре прошлого года у мужчины в кармане куртки оказался патрон калибра 5.45 мм, использовавшийся им в качестве брелка на связке ключей, в связи с чем он был передан сотрудникам полиции в установленном порядке.

В результате, в 2016 году при осуществлении пропускного режима сахалинскими судебными приставами предотвращено всего 1839 попыток проноса в здания судов запрещенных предметов, из них: 19 единиц огнестрельного оружия, 135 единиц холодного оружия, 5 единиц газового (травматического) оружия, 21 единица электрошоковых устройств, 249 единиц боеприпасов, а также множество иных запрещенных к проносу предметов. При этом, количество выявленных нарушений, а значит и возможных угроз безопасного отправления правосудия, сократилось на 34,5% по сравнению с прошлым годом.