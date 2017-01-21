новости
новости
Регистрация
В суды с оружием ходят сахалинцы
Фото с сайта http://kursk-izvestia.ru

В суды с оружием ходят сахалинцы

За прошлый год приставы пресекли почти 2000 попыток пронести опасные предметы

В целях обеспечения безопасности, а также своевременного предупреждения правонарушений и преступлений в зданиях судов, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляется пропускной режим.

Ежедневно судебные приставы по ОУПДС проводят визуальный осмотр граждан, прибывающих в здания судов. Перед этим сотрудник службы ознакамливает посетителей со списком запрещенных к проносу предметов, в том числе не изъятых из гражданского оборота, однако всё же представляющих угрозу (ножницы, перочинные ножи, баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры, емкости с косметическими жидкостями и прочие) и предлагает сообщить, если таковые имеются.

Несмотря на это, некоторые граждане всё равно, намеренно или по невнимательности, пытаются пронести имеющиеся запрещенные предметы, вследствие чего сталкиваются с неприятными последствиями.

Так, например, в прошлом году у посетительницы Южно-Сахалинского городского суда были обнаружены складной нож с длиной лезвия 8 см и электрошоковое устройство «Police 20000K», наличие которых она скрыла от служителя закона. Также, в конце 2016 года при осмотре ручным металлодетектором судебный пристав обнаружил у гражданина травматический пистолет «Лидер» и 7 патронов к нему, после чего прибывшему пришлось покинуть здание суда. В декабре прошлого года у мужчины в кармане куртки оказался патрон калибра 5.45 мм, использовавшийся им в качестве брелка на связке ключей, в связи с чем он был передан сотрудникам полиции в установленном порядке.

В результате, в 2016 году при осуществлении пропускного режима сахалинскими судебными приставами предотвращено всего 1839 попыток проноса в здания судов запрещенных предметов, из них: 19 единиц огнестрельного оружия, 135 единиц холодного оружия, 5 единиц газового (травматического) оружия, 21 единица электрошоковых устройств, 249 единиц боеприпасов, а также множество иных запрещенных к проносу предметов. При этом, количество выявленных нарушений, а значит и возможных угроз безопасного отправления правосудия, сократилось на 34,5% по сравнению с прошлым годом.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
суд
Люди
судебные приставы
Место
суд
Прочее
оружиепреступление
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Очередной циклон надвигается на Сахалин
Очередной циклон надвигается на Сахалин
Молодого мужчину нашли мертвым в центре Южно-Сахалинска
Молодого мужчину нашли мертвым в центре Южно-Сахалинска
На Сахалине началась метель
На Сахалине началась метель

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 12:13
Скоро с калашами ходить будут
Ответить
+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:22
serega81, Не... Они себе цену набивают.... Мол, не зря здесь СИДЯТ и ШТАНЫ ПРОТИРАЮТ...
Ответить
+4
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:41
Аплодисменты .... Чуваки, вы лучшие!!!
Ответить
+5
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 14:46 Отредактированно сегодня, в 14:48
Если патрон зажать плоскогубцами,направить на судью и стукнуть молотком по капсулю может бубухнуть и его испугать.
Только еще нужно брать эти инструменты.)))
Правда и сам бьющий может получить гильзу в лоб.Шишка будет.
Ответить
+1
serega81
Написано сегодня, в 18:04
babaj, ты только что провел инструктаж для террористов
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:26
а можно притащить пулемёт "Максим"?..))
а то я С-400 продал,только Максимка остался..)))
Ответить
0
евгений
Написано сегодня, в 16:46
С таким правосудием, я бы и с гранатомётом пришел. Или бы бы стрельнул через дорогу в здание суда.
Ответить
+2
senchick
Написано сегодня, в 17:43
А если я имею разрешение на ношение и хранение, то меня то же не пустят и задержат???? Гражданское электрошоковое устройство не требует разрешений.... в общем и т.д. и т.п... Почему нет у них комнаты хранения с ячейками?
Ответить
0
besenok
Написано сегодня, в 17:53
Считаю обеспечение безопасности суда правильным.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новую канатку опробовали южносахалинцы на "Горном воздухе"
Новую канатку опробовали южносахалинцы на "Горном воздухе"
«Элвари Сахалин» сразится сегодня с волейболистами «Оки»
«Элвари Сахалин» сразится сегодня с волейболистами «Оки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru