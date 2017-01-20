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Сахалинские пограничники с поличным задержали группу браконьеров с партией гребешка

Сахалинские пограничники с поличным задержали группу браконьеров с партией гребешка

По-прежнему значительная доля браконьерского промысла осуществляется лицами из числа местных жителей

Очередная группа нелегальных добытчиков морских биологических ресурсов задержана силами сотрудников областного погрануправления ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на текущей неделе на побережье залива Анива в районе устья р. Тамбовка сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали с поличным группу в составе 5 граждан РФ, которые специализировались на добыче морского гребешка. На месте задержания обнаружены и изъяты водные биологические ресурсы (несколько мешков чищенного мускула морского гребешка), резиновая лодка, руль-мотор, водолазное снаряжение, снегоход и сани.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Пограничники отмечают, что по-прежнему значительная доля браконьерского промысла осуществляется лицами из числа местных жителей и сопровождается выходами в территориальное море на маломерных плавсредствах, с водолазным снаряжением, на удаленных от населенных пунктов участках местности.

 

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Задержание партии гребешка, Фото: 1
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Задержание партии гребешка
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:26 +2
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:34
"грэбэшок на стол Иосифу Виссарионовичу,а этих расстрэлять."
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:36
Добрый человек,

Патронами запаслись?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 20:49
VULKAN,
Лаврэнтий имеет запас.))
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+1
BENIS
Написано сегодня, в 17:37
На корм их гребешку
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+1
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 18:14
Гребешок тема
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+3
Triton
Написано сегодня, в 18:17
serega81, в горчично-соевом соусе
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+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 18:20
Triton, даааааа
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 20:38
serega81, Это пограничники сказали?
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+1
Еще 1 комментарий
kholmchanin
Написано сегодня, в 20:46
Лишь бы не подавились, кто будет за обе щёки уничтожать сей
неподлежащий сертификации дефицитный продукт! Вес не
афишируют...
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