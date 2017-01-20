Сахалинские пограничники с поличным задержали группу браконьеров с партией гребешка

Очередная группа нелегальных добытчиков морских биологических ресурсов задержана силами сотрудников областного погрануправления ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на текущей неделе на побережье залива Анива в районе устья р. Тамбовка сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали с поличным группу в составе 5 граждан РФ, которые специализировались на добыче морского гребешка. На месте задержания обнаружены и изъяты водные биологические ресурсы (несколько мешков чищенного мускула морского гребешка), резиновая лодка, руль-мотор, водолазное снаряжение, снегоход и сани.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Пограничники отмечают, что по-прежнему значительная доля браконьерского промысла осуществляется лицами из числа местных жителей и сопровождается выходами в территориальное море на маломерных плавсредствах, с водолазным снаряжением, на удаленных от населенных пунктов участках местности.