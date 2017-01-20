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При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек
фото и видео очевидцев

При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек

От удара опрокинулся внедорожник

ДТП произошло сегодня, 27 января в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе "Сити Молла". 

По словам очевидцев, на этом участке дороги находятся несколько машин с механическими повреждениями - Тoyota Mark II,  Toyota Corolla, при ДТП опрокинулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Там же наполовину в кювете стоит кран-балка. 

По предварительной информации, причина ДТП в том, что один из участников аварии выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадал человек, находившийся в автомобиле Тoyota Mark II.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

10:10. По словам очевидцев, Тoyota Mark II двигалась с юга на север, Toyota Corolla - во встречном направлении. Автомобилистка, управляющая "Короллой", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Девушка госпитализирована.

Внедорожник и кран-балка к утреннему ДТП отношения не имеют. Джип опрокинулся, скорее всего, еще ночью.

Галерея
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 1
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 2
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 3
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 4
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 5
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 6
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 7
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек, Фото: 8
При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:13 +5
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:39
там прям как черное место!
Люди будьте внимательнее, не торопитесь, жизнь одна!
Пострадавшим поправки.
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+3
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:45
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+7
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:19
Masenkaya, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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−5
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:40
До сих пор стоят...Пробка ужасная..
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+4
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:07
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+5
Bokassa
Написано сегодня, в 10:31
выглядит как будто джип устал и решил прилечь покемарить
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 10:35
Дааа...
Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:50
читаешь новости будто из Сирии-как хроника боевых действий. Трансформеры взбунтовались? Водители перестают справляться с управлением...
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+3
vov
Написано сегодня, в 11:41
Аварии стают все более серьезнее.если раньше пару машин сталкивались, то теперь как правило уже пачками собираются. В районе Сити Мола постоянно гололед перед пешеходными переходами, сам чуть было не пострадал, машину несет по льду, будет внимательнее.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:59
Непорядок.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:01
Утром ехал, джипа еще не было. Ехал в 7:45
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 14:31
Ярославчик, мы чуть попозже ехали,тоже не видели!
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0
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:06
Если бы техника пораньше выша и расчисиила... как раз там в 7:45 ехала. Каша на дороге была вот и не справилась
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+2
Sakhalin65
Написано сегодня, в 12:23
Я бы еще послушал версию другой стороны.
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+1
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 13:48
возле сити молла скоро будет кладбище крузаков....что ни месяц так крузак то сгорит то разобьется то спать приляжет
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:44
Куда то девушка спешила.
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0
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