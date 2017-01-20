При столкновении автомобилей у "Сити Молла" пострадал человек
От удара опрокинулся внедорожник
ДТП произошло сегодня, 27 января в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе "Сити Молла".
По словам очевидцев, на этом участке дороги находятся несколько машин с механическими повреждениями - Тoyota Mark II, Toyota Corolla, при ДТП опрокинулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Там же наполовину в кювете стоит кран-балка.
По предварительной информации, причина ДТП в том, что один из участников аварии выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадал человек, находившийся в автомобиле Тoyota Mark II.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
10:10. По словам очевидцев, Тoyota Mark II двигалась с юга на север, Toyota Corolla - во встречном направлении. Автомобилистка, управляющая "Короллой", не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
Девушка госпитализирована.
Внедорожник и кран-балка к утреннему ДТП отношения не имеют. Джип опрокинулся, скорее всего, еще ночью.
Люди будьте внимательнее, не торопитесь, жизнь одна!
Пострадавшим поправки.
Пострадавшим скорейшего выздоровления