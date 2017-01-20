Молодого мужчину нашли мертвым в центре Южно-Сахалинска

Тело обнаружили у мусорного контейнера недалеко от областной прокуратуры

Мертвого мужчину нашли в центре Южно-Сахалинска. Тело обнаружили у мусорного контейнера недалеко от областной прокуратуры

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 25 января в 06:20 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у мусорного контейнера у дома №29 по улице Чехова в областном центре обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

При осмотре места происшествия причину смерти мужчины установить не удалось. Его тело направили в морг.

В ходе проверки следователи установили, что погибший - 27-летний житель Южно-Сахалинска.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.