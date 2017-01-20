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Молодого мужчину нашли мертвым в центре Южно-Сахалинска

Молодого мужчину нашли мертвым в центре Южно-Сахалинска

Тело обнаружили у мусорного контейнера недалеко от областной прокуратуры

Мертвого мужчину нашли в центре Южно-Сахалинска. Тело обнаружили у мусорного контейнера недалеко от областной прокуратуры

Как сообщили astv.ru  в областном следкоме, 25 января в 06:20 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у мусорного контейнера у дома №29 по улице Чехова в областном центре обнаружено тело неустановленного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

При осмотре места происшествия причину смерти мужчины установить не удалось. Его тело направили в морг.

В ходе проверки следователи установили, что погибший - 27-летний житель Южно-Сахалинска. 

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:14 +4
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:18
год не успел начаться,а уже столько смертей....
Ещё и у прокуратуры...
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+5
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 12:20
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 12:20
А не после допроса случайно его выкинули на мусорку?
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+5
ИринаХ
Написано сегодня, в 14:08
Clint_EASTwood, ну вот что за жуть
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+1
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 12:21
Соболезнования близким...
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+5
serega81
Написано сегодня, в 12:22
Может спайсы? Курнул и не выдержал?
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+4
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 12:27
serega81, Да всё,что угодно может быть.От инфаркта и инсульта и до какой-нибудь химии...
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+2
varvar007
Написано сегодня, в 13:04
serega81, Кстати я тож так подумал,раз без насильственных следов.Сердце остановилось
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0
serega81
Написано сегодня, в 13:46 Отредактированно сегодня, в 13:46
varvar007, жаль конечно парня в любом случае
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0
Еще 1 комментарий
КиР84
Написано сегодня, в 12:25
Беда...
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+2
Sakhalin65
Написано сегодня, в 12:25
Возможно передоз.
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:26
да что же такое! интересно как он там оказался и какова причина.
Соболезнования
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 12:36
Думаю, или наркотики, или убили . Молодой не может просто умереть. А скорее на квартире умер и принесли туда.
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+2
TROL
Написано сегодня, в 12:51
Дедушка Мороз, Да не ,мандаринкой отравился...
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+3
vitaliksakhalin
Написано сегодня, в 13:58
Дедушка Мороз, а что у молодых нет проблем со здоровьем?
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+1
ИринаХ
Написано сегодня, в 14:06 Отредактированно сегодня, в 14:07
Дедушка Мороз, да ну, а что у молодых людей не бывает тяжелых заболеваний..... тоже сердце, тромб оторвался и всё((( у меня родственница два месяца назад умерла так, 30 лет всего, пришла домой на обед и умерла.
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+1
vitaliksakhalin
Написано сегодня, в 13:57
Да может и сердце остановилось, вышел из дома! Утро, рядом бдительных жителей нет!
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:39
Слово за паталогом.
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0
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