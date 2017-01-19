Житель Долинска обвинил сотрудника ДПС в избиении, чтобы отомстить за выписанный штраф

Следственным отделом Долинска СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в полиции Долинска подозреваемого предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, чтобы отомстить инспектору ДПС за выписанный штраф, мужчина сообщил в дежурную часть полиции Долинска ложную информацию о том, что сотрудник ГИБДД превысил должностные полномочия и применил насилие.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.