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Житель Долинска обвинил сотрудника ДПС в избиении, чтобы отомстить за выписанный штраф

Житель Долинска обвинил сотрудника ДПС в избиении, чтобы отомстить за выписанный штраф

Возбуждено уголовное дело

Следственным отделом Долинска СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления,  предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в полиции Долинска подозреваемого предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но, чтобы отомстить инспектору ДПС за выписанный штраф, мужчина сообщил в дежурную часть полиции Долинска ложную информацию о том, что сотрудник ГИБДД превысил должностные полномочия и применил насилие.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 09:59
Хотел и рыбку съесть и сковородку не помыть!
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+6
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:06
помню случай был-одну прикрыли по 306 почти на год. Отомстил сам себе...
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+4
Naira
Написано сегодня, в 10:08
Это же надо додуматься...
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:09
Так если нет свидетелей и побоев,нет экспертизы,на что расчитывал этот пень?..
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:36
Сам себя наказал...ни ума ни фантазии.
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+6
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 11:26
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+1
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