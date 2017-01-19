У кладбища в Долинске полыхает сторожка

видео очевидцев

Сегодня, 26 января около шести часов вечера жители Долинска обнаружили, что на повороте с трассы на городское кладбище горит сторожка.

Одноэтажное деревянное здание полностью объято огнем. Находились ли в помещении при пожаре люди, есть ли пострадавшие - уточняется.

Причины возгорания установят пожарные дознаватели.