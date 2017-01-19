видео очевидцев
У кладбища в Долинске полыхает сторожка
Пожар возник вечером 26 января
Сегодня, 26 января около шести часов вечера жители Долинска обнаружили, что на повороте с трассы на городское кладбище горит сторожка.
Одноэтажное деревянное здание полностью объято огнем. Находились ли в помещении при пожаре люди, есть ли пострадавшие - уточняется.
Причины возгорания установят пожарные дознаватели.
Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 19:33
Лишь бы сторож не сгорел,остальное восстановиться.
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 22:21
Пусть теперь на улице сидит,охраняет!
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 22:48
Серьезно полыхает... Только бы без жертв обошлось...
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