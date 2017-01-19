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У кладбища в Долинске полыхает сторожка
видео очевидцев

У кладбища в Долинске полыхает сторожка

Пожар возник вечером 26 января

Сегодня, 26 января около шести часов вечера жители Долинска обнаружили, что на повороте с трассы на городское кладбище горит сторожка. 

Одноэтажное деревянное здание полностью объято огнем. Находились ли в помещении при пожаре люди, есть ли пострадавшие  - уточняется.

Причины возгорания установят пожарные дознаватели. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:22 +6
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 19:33
Лишь бы сторож не сгорел,остальное восстановиться.
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 22:21
Пусть теперь на улице сидит,охраняет!
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 22:48
Серьезно полыхает... Только бы без жертв обошлось...
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