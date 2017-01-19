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Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
фото очевидцев

Поезд врезался в Lexus в Холмском районе

Авария произошла в Правде в четвертом часу утра 26 января

ДТП на юге Сахалина произошло сегодня, 26 января примерно в 03:30.

В селе Правда Холмского района поезд врезался в Lexus.

По предварительным данным, иномарка представительского класса ехала из Невельска в Холмск. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел на железнодорожный переезд. В это время к Правде подъезжал поезд. Он буквально смял Lexus, восстановлению машина не подлежит.

По словам очевидцев, в салоне легкового авто в момент происшествия находились три человека. Все они успели выбраться из машины, пытались столкнуть ее с путей, но не успели. Люди в аварии не пострадали. Столкновение происходило на их глазах.

Поезд прибыл в пункт назначения без опозданий.

Напомним, накануне в Холмске поезд задел припаркованную рядом с путями  Toyota Cami. У  иномарки оторвало бампер. 

Галерея
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 1
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 2
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 3
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 4
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 5
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 6
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 7
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 8
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе, Фото: 9
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:14 +2
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Событие
ДТП
Место
Холмский районПравда
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Комментарии
Victor
Написано сегодня, в 08:26
"Поезд прибыл в пункт назначения без опозданий"...)
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+2
fyyf
Написано сегодня, в 08:27
Да..... стремились прям друг другу на встречу
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0
КиР84
Написано сегодня, в 08:36
Жаль машинку
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 08:43
Это как так?..как так не справился с управлением?...он застрял и они успели выбраться?...как то странно написано...лично я ничего не понял...
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0
fyyf
Написано сегодня, в 08:46
Добрый человек, да наверняка к переезду дорога под углом, занесло на скорости и вылетели на ЖД, хорошо выбрались, уже сил нет сводки с жертвами читать
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 08:45
Повезло , отделался потерей ведра.
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+1
Anna1905
Написано сегодня, в 08:46
Главное что все живы а остальное все херня
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 08:55
представляю, какими глазами смотрел владелец лехуса на все происходящее
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+3
Vaska
Написано сегодня, в 09:14
А нечего плевать на пдд. Родят мажориков, страна потом мучается.
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0
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