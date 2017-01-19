Поезд врезался в Lexus в Холмском районе

фото очевидцев

ДТП на юге Сахалина произошло сегодня, 26 января примерно в 03:30.

В селе Правда Холмского района поезд врезался в Lexus.

По предварительным данным, иномарка представительского класса ехала из Невельска в Холмск. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел на железнодорожный переезд. В это время к Правде подъезжал поезд. Он буквально смял Lexus, восстановлению машина не подлежит.

По словам очевидцев, в салоне легкового авто в момент происшествия находились три человека. Все они успели выбраться из машины, пытались столкнуть ее с путей, но не успели. Люди в аварии не пострадали. Столкновение происходило на их глазах.

Поезд прибыл в пункт назначения без опозданий.

Напомним, накануне в Холмске поезд задел припаркованную рядом с путями Toyota Cami. У иномарки оторвало бампер.