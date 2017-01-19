На Сахалине один глухонемой убил другого

22 января в следственной отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 290а по улице Комсомольской областного центра обнаружено тело 49-летнего хозяина квартиры - инвалида с детства по слуху, с признаками насильственной смерти в виде линейной раны шеи.

По данному факту следственным отделом областного центра возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, в результате грамотно спланированных следственных действий сотрудниками следственного отдела, проведенных в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска, установлено лицо, причастное к совершению этого преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление, также инвалид с детства по слуху, 51-летний житель села Успенского Анивского района. Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 4 января подозреваемый пришел к потерпевшему в гости, мужчины употребляли спиртные напитки. Во время пьянки между мужчинами возник конфликт, гость сходил на кухню, взял нож и нанес им 1 удар в шею потерпевшего. После совершения преступления подозреваемый, закрыв входную дверь на ключ, покинул место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы для предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.