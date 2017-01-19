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На Сахалине один глухонемой убил другого

На Сахалине один глухонемой убил другого

Конфликт возник во время пьянки

22 января в следственной отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома  № 290а по улице Комсомольской областного центра обнаружено тело 49-летнего хозяина квартиры - инвалида с детства по слуху, с признаками насильственной смерти в виде линейной раны шеи.

По данному факту следственным отделом областного центра возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, в результате грамотно спланированных следственных действий сотрудниками следственного отдела, проведенных в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска, установлено лицо, причастное к совершению этого преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление, также инвалид с детства по слуху, 51-летний житель села Успенского Анивского района. Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 4 января подозреваемый пришел к потерпевшему в гости, мужчины употребляли спиртные напитки. Во время пьянки между мужчинами возник конфликт, гость сходил на кухню, взял нож и нанес им 1 удар в шею потерпевшего. После совершения преступления подозреваемый, закрыв входную дверь на ключ, покинул место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы для предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:51 +2
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 15:01
Это ужас какой-то....
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+4
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:03
....
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+8
BENIS
Написано сегодня, в 15:10
лол
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+4
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 15:12
Ну из ряда вон уже! Глухонемой убил глухонемого... тихий скандал был
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+9
leksoos13
Написано сегодня, в 15:19
lvista, на пальцах раскидали
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+11
vladsakh
Написано сегодня, в 15:41
lvista, Тихо и молчаливо.
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+6
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 15:59
leksoos13, не удалось достучаться друг до друга...
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+3
Еще 2 комментария
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:21
***********! а дальше что будет, слепой убил слепого?! убил, как поздоровался! люди хуже зверей!
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:25
может они спорили какую песню будут слушать,вкусы музыкальные разные,вот и.....
а может один пел громче другого?...или пели невпопад....
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+4
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 16:20
Добрый человек, Зря вы так иронизируете.У меня родители глухонемые.БЫЛИ. И больно читать,как Вы потешаетесь. Всех то,да под одну гребенку?
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:27
Варвара Чикишева,
а разве я всех под одну гребёнку?...может вы сначала внимательно прочтёте,и попытаетесь вникнуть в суть грустного юмора,прежде чем делать выводы?...
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0
фeрм
Написано сегодня, в 15:39
название статьи звучит как хороший анекдот
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+3
serega81
Написано сегодня, в 15:42
В тысячный раз доказано-синька ***!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:43
У водки нет разницы, кто по статусу.
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+3
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 16:21
vladsakh, А вот Вы правы на все 100%.Слепой,глухой,немой и т.д. Всяких хватает
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+2
babaj
Написано сегодня, в 16:10
Глухонемого "Гориллу" давно не видал в городе. Жив? Примерно такого же возраста.Может чуть старше.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:31
babaj,
в прошлом году видел,и кажется уже в начале зимы примерно....вроде жив пока...безобидный человек...
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0
Online
besenok Online
Написано сегодня, в 19:13
babaj, Горилла здравствует в Новоалександровке.
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0
Online
besenok Online
Написано сегодня, в 19:13
Какой мотив этого убийства?
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0
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