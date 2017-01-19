Контрабандист из Владивостока заплатит 2,5 млн руб за попытку подкупить сахалинского ФСБшника

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Южно-Сахалинским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ - покушение на дачу взятки.

Суд установил, что 3 декабря 2016 года подсудимый, в целях уклонения от привлечения его к уголовной ответственности в рамках уголовного дела по факту контрабанды стратегических важных товаров, попытался дать сотруднику УФСБ в качестве взятки денежные средства в сумме 30 000 долларов США. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался. Противоправные действия осужденного зафиксированы и пресечены службой безопасности данного ведомства.

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме. Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.