Два универсала столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке улиц Деповской и Железнодорожной

ДТП произошло сегодня, 26 января примерно в 19:55 в Южно-Сахалинске.

На перекрестке улиц Железнодорожной и Деповской столкнулись два универсала. Один из автомобилей от удара вылетел с дороги.

По словам очевидцев, у автомобилей механические повреждения, люди в аварии серьезных травм не получили.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.