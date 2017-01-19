Два универсала столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на перекрестке улиц Деповской и Железнодорожной
ДТП произошло сегодня, 26 января примерно в 19:55 в Южно-Сахалинске.
На перекрестке улиц Железнодорожной и Деповской столкнулись два универсала. Один из автомобилей от удара вылетел с дороги.
По словам очевидцев, у автомобилей механические повреждения, люди в аварии серьезных травм не получили.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 21:48
Исчезли Субару,появились Пробоксы
свято место ,пусто не бывает!
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+2
Зайчег
Написано сегодня, в 22:18
Забанен администрацией, Да не хрена они не исчезли,на Сахкоме аварий с участием Суб полно.А здесь по умолчанию
походу кто то здесь, ездит на Субару
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 21:55
мимо проезжал,морда у белой раскурочена в хлам,малолитражка в овраге
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