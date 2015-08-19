новости
новости
Регистрация
Дело о крушении траулера «Дальний Восток» рассмотрит суд Магаданской области
ecotours.ru

Дело о крушении траулера «Дальний Восток» рассмотрит суд Магаданской области

Территориальность процесса определили пограничники

Уголовное дело по факту гибели 69 моряков на затонувшем в 2015 году траулере «Дальний Восток» будет рассматривать магаданский суд. Такое решение вынес городской суд Южно-Сахалинска в ходе предварительных слушаний. Об этом пишет "Коммерсант".

«По территориальной подсудности дело решено направить в Ольский районный суд Магаданской области. Мы запросили точные координаты крушения судна в пограничном управлении береговой охраны сахалинского управления ФСБ России: оказалось, что ближайший населенный пункт — поселок Ямск Ольского городского округа Магаданской области»,— рассказал представитель Южно-Сахалинского горсуда. Впрочем, у участников процесса еще есть возможность обжаловать решение о переносе рассмотрения дела в Сахалинском областном суде. В Южно-Сахалинский городской суд 174 тома материалов дела поступили в самом конце 2016 года.

Большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» затонул в Охотском море в ночь на 2 апреля 2015 года. Из 132 членов экипажа спасти удалось лишь 63 моряка, 7 пропали без вести. Сообщалось, что причиной крушения стал крен судна на левый борт при подъеме трала с уловом рыбы в 130 тонн. Однако к трагедии, как установили в СКР, привел целый ряд причин, связанных с систематическими нарушениями правил безопасного мореплавания со стороны судовладельца и капитана.

Обвинения предъявлены руководителям компании-судовладельца ООО «Магеллан»: первому заместителю гендиректора Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову. Расследование также ведется в отношении начальника отдела ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николая Харченко и государственного инспектора Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александра Никодименко. Гендиректор «Магеллана» Егор Гащенко находится в международном розыске. По нему открыто отдельное производство, Егору Гащенко заочно предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК РФ).

По версии следствия, судовладельцы из-за банальной жажды наживы переоборудовали судно в корейском порту Пусан, чтобы траулер смог перерабатывать не 140, а более 200 тонн рыбы в сутки. Часть конструкций, которые должны обеспечивать баланс судна, была попросту удалена, что в том числе в итоге привело к трагедии. Обвиняемые представители госструктур Харченко и Никодименко, считает следствие, в недостаточной степени контролировали обеспечение безопасности на морском транспорте.

Следственным органам удалось выяснить, что капитан предупреждал руководство, в частности Алексея Васина и Александра Кудрицкого, о том, что судно перегружено, однако, несмотря на это, они дальнейший ход траулера не запретили. А Николай Харченко еще накануне выхода судна в плавание получил от своего подчиненного сведения о том, что у траулера недоставало документации о системе обеспечения безопасности. Без нее, кстати, выход судна в море запрещен. Но Николай Харченко выдал временное свидетельство по безопасности на полгода.

Проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море Александр Никодименко, говорится деле, знал о превышении допустимого количества людей на траулере и об отсутствии достаточного количества спасательных средств, но, по данным следствия, за взятку в $500 разрешил дальнейшее плавание.

Алексей Васин, Александр Кудрицкий, Анатолий Борисов и Николай Харченко обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности мореплавания), а Александр Никодименко — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 млн руб. арестованы, наложен арест и на имущество обвиняемых на сумму более 15 млн руб.

Сюжет: "Дальний Восток" - крушение
Слушания по делу о крушении траулера "Дальний Восток" начались в горсуде Южно-Сахалинска
Происшествия
Слушания по делу о крушении траулера "Дальний Восток" начались в горсуде Южно-Сахалинска
19 января, в 15:29, 1 961 2
Суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток» начинается в Южно-Сахалинске
Конфликт
Суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток» начинается в Южно-Сахалинске
14 декабря, в 11:51, 0 796 0
Следком РФ завершил следствие по уголовному делу о крушении траулера «Дальний Восток»
Происшествия
Следком РФ завершил следствие по уголовному делу о крушении траулера «Дальний Восток»
25 августа 2015, в 09:30, 1 1911 2
Затонувший в апреле траулер «Дальний Восток» нашли на дне Охотского моря
Происшествия
Затонувший в апреле траулер «Дальний Восток» нашли на дне Охотского моря
19 августа 2015, в 09:25, 1 2710 1
Все новости сюжета
сегодня, в 10:08 0
Другие статьи по темам
Прочее
крушение траулера
Популярное на ASTV
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
Поезд врезался в Lexus в Холмском районе
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
"Тойота" сбила ребенка в Южно-Сахалинске, ДТП попало в камеры видеонаблюдения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 10:21
Южно Сахалинский суд вынес решение ,чтоб это дело решал Магаданский суд!Дурдом,не когда в этой стране не будет порядка!
Ответить
+4
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 11:00
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:24
Вот ко всем этим статьям - получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и прочие - надо добавить разделы "повлекшие гибель одного и более человек". И сроки давать соответствующие. А то отделаются снова штрафами и общественным порицанием
Ответить
+4
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: более 70 детей эвакуировали из школы в Советском, жители села ощутили подземные толчки
«Наш день»: более 70 детей эвакуировали из школы в Советском, жители села ощутили подземные толчки
Сахалинским студентам компенсируют 50% стоимости проезда к месту учебы
Сахалинским студентам компенсируют 50% стоимости проезда к месту учебы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru