Больше 12 лет полиция ищет жительницу Пятиречья

ОМВД России по Холмскому городскому округу, разыскивается без вести пропавшая Ан Нам Су (Надежда), которая в середине июля 2004 года выехала из села Пятиречье Холмского района с намерением ехать в Южно-Сахалинск. До настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемой, либо о лицах, визуально схожих с фотографией разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(42433)2-04-14; 8(42433) 2-00-70 (дежурная часть ОМВД России в Холмске), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.