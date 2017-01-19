Больше 12 лет полиция ищет жительницу Пятиречья
Пропавшая собиралась отправиться в областной центр
ОМВД России по Холмскому городскому округу, разыскивается без вести пропавшая Ан Нам Су (Надежда), которая в середине июля 2004 года выехала из села Пятиречье Холмского района с намерением ехать в Южно-Сахалинск. До настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемой, либо о лицах, визуально схожих с фотографией разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(42433)2-04-14; 8(42433) 2-00-70 (дежурная часть ОМВД России в Холмске), сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Другие статьи по темам
Прочее
Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:16
Если вы господа полицейские за 12 лет не смогли найти,то народ и подавно не найдёт после такого срока!Да и если жива изменилась уже.
Ответить
+5
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 14:32
Можно подумать ее кто то ищет уже дело в архиве
Ответить
+2
Teo
Написано сегодня, в 14:36
ага... бегает полиция и ищет... 12 лет бегает и ищет.. "Это печально"
Ответить
+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:50
Нереально.
Ответить
0