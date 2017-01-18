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Жителя Красноярского края ограбили в Южно-Сахалинске

Жителя Красноярского края ограбили в Южно-Сахалинске

В островной регион мужчина приехал на заработки

В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений  областного центра, где познакомился с тремя молодыми людьми.

Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Во время поездки, парень рассказал, с какой целью приехал на остров, и  что ему удалось здесь подзаработать. Тем временем компания обратила внимание, что у него действительно имеются при себе денежные средства и другие ценности. Тогда у них возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Злоумышленники с применением насилия похитили сотовый телефон, наручные часы, печатку и около 50 тысяч рублей, после чего вытолкали потерпевшего из машины и скрылись в неизвестном направлении.

Гражданин обратился за помощью в полицию. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки выяснили личности налетчиков, задержание которых оставалось лишь делом времени. Вскоре местонахождение каждого из них было установлено.

Граждане 18, 19 и 20 лет сознались в содеянном. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и в дальнейшем возвратят законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:52 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:58
Дааа... Ну и дела
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+1
serega81
Написано сегодня, в 15:59
Хахаха придурки,на что надеялись? Что гость города промолчит и пойдет бомжевать? Конечно пошел в полицию,вот и итог.Лучше бы просто побухали за его счет и все.А теперь ходи тюрьма.
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+3
Online
serega Online
Написано сегодня, в 16:04
Лучше бы с девочками знакомился!
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+2
serega81
Написано сегодня, в 16:06 Отредактированно сегодня, в 16:07
serega, все равно бы без денег остался,болтливый,пьяный,куражист,развели бы
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:07
"Welcome to the Uzhno-Sakhalinsk!"
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 16:09
18, 19 и 20 лет а почему они не в армии были?
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0
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 17:04
Забанен администрацией, Зачем армии такие дебилы нужны?
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+1
Online
Vladis Online
Написано сегодня, в 17:10
Дегроты
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0
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 17:13
По пьяне болтать меньше надо с незнакомцами.
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