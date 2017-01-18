Жителя Красноярского края ограбили в Южно-Сахалинске

В ночь с 19 на 20 января 22-летний житель Красноярского края, приехавший в островной регион на заработки, отдыхал в одном из досуговых заведений областного центра, где познакомился с тремя молодыми людьми.

Сахалинцы, узнав, что их новый знакомый родом из другого края, предложили ему показать достопримечательности ночного города, на что тот охотно согласился. Во время поездки, парень рассказал, с какой целью приехал на остров, и что ему удалось здесь подзаработать. Тем временем компания обратила внимание, что у него действительно имеются при себе денежные средства и другие ценности. Тогда у них возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Злоумышленники с применением насилия похитили сотовый телефон, наручные часы, печатку и около 50 тысяч рублей, после чего вытолкали потерпевшего из машины и скрылись в неизвестном направлении.

Гражданин обратился за помощью в полицию. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки выяснили личности налетчиков, задержание которых оставалось лишь делом времени. Вскоре местонахождение каждого из них было установлено.

Граждане 18, 19 и 20 лет сознались в содеянном. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и в дальнейшем возвратят законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.