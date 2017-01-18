Жилой дом загорелся в Головнино

obozrevatel.com

24 января в 13.10 диспетчеру Южно-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Головино на улице Нагорной, 12 в квартире № 1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление, горение стены и крыши веранды дома.

Пожар был локализован в 13.20, а в 13.30 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.