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Жилой дом загорелся в Головнино
Полыхали стена и крыша веранды
24 января в 13.10 диспетчеру Южно-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Головино на улице Нагорной, 12 в квартире № 1.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление, горение стены и крыши веранды дома.
Пожар был локализован в 13.20, а в 13.30 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 12:19
Головнино..Место для моего распределения после окончания учебного заведения.Школа на берегу моря.Два стула с проигрывателем в пионерской комнате(мое место жительство первые дни).Огроооооооооомные крысы,стучащие своими коготками по деревянному полу..Салат из морской капусты с огромным куском черного хлеба..Старушки ,сидящие на лавочках и осуждающие молодую учителку и жалующиеся директору за то что она(то есть я) ходит в джинсах и клечатой рубашке по поселку.Письма маме,как прекрасны Курильские острова.Ощущение себя Робинзоном,сидя на бревне на берегу моря.Никого..Только ты и оно...И слезы....Мне было 18...И мой Макаров казался по сравнению с Головнино-Москвою....
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