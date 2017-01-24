Суд приговорил экс-следователя к штрафу за фальсификацию доказательств по делу буровой «Кольская»

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Единственные, кто возражал бы против закрытия дела, — родственники погибших на платформе

Центральный районный суд Хабаровска закрыл уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении бывшего следователя по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Виталия Фердера, который расследовал аварию на буровой платформе «Кольская», передает B-Port.

«Новая газета» замечает, что решение принято по ходатайству управления, в котором работал Фердер. СК просил прекратить уголовное преследование и назначить Фердеру судебный штраф.

Бывшего следователя обвиняли по части 2 статьи 303 УК (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником), предполагающей до пяти лет лишения свободы, это преступление средней тяжести, пишет «Медиазона»

УПК предполагает, что судебный штраф с освобождением от уголовной ответственности может быть назначен за преступления небольшой и средней тяжести в случаях, когда подсудимый «возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред». Размер Штрафа в случае Фердера не может превышать 250 тысяч рублей.

О том, что Фердеру предъявлено обвинение, было объявлено в декабре 2016 года. «По данным источников, близких к следствию, фальсифицированные доказательства вскрылись в ходе рассмотрения дела о затоплении "Кольской" в Первомайском райсуде Мурманска. В их числе — ложные показания и поддельные подписи свидетелей. Уголовное дело о фальсификации доказательств было возбуждено в январе 2016 года, а в феврале господин Фердер уволился из органов следствия», — писал «Коммерсант».

По мнению многих потерпевших, на скамье подсудимых сидят стрелочники. Не верят люди и в то, что скромный следователь по собственной инициативе, без ведома руководства, подтасовывал факты и шел на риск. Впрочем, об этом узнать теперь затруднительно: публичного процесса против Фердера не будет.

«Новая газета» пишет, что единственные, кто возражал бы против закрытия дела в отношении экс-следователя, — родственники погибших на платформе. Но их признавать потерпевшими не захотели — соответствующий документ обнародовала Елена Богуш, вдова механика Ильи Карташева, обнаружившая в судебном деле поддельные протоколы своих допросов. На ее ходатайство Дальневосточное управление ответило отказом с формулировкой: «Достаточных данных о том, что Богуш Е.Ю. преступлением причинен моральный вред, не добыто».

Платформа «Кольская» затонула в Охотском море 18 декабря 2011 года при буксировке с Камчатки на Сахалин. Погибли 53 человека. Двоим высокопоставленным сотрудникам "Арктикморнефтегазразведки», владевшей буровой платформой, предъявлены обвинения в нарушении правил эксплуатации водного транспорта.