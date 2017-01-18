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Причины смерти сахалинки устанавливают в областном центре

Причины смерти сахалинки устанавливают в областном центре

Женщину нашли мертвой в одной из квартир дома №8 по улице Тихоокеанской

Сегодня, 25 января в 03:10 в следственной отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 8 по ул. Тихоокеанской в областном центре обнаружено тело 52-летней хозяйки квартиры, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:34 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 18:38
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