Житель Анивского района пропал по дороге на работу
О его местонахождении ничего неизвестно с 14 января
Родственники и полиция Анивского района разыскивают жителя села Мицулевка.
14 января 39-летний Максим Александрович Шишкин на поезде уехал в Южно-Сахалинск на работу, но коллеги его в тот день так и не видели. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, светлые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
Был одет: черный пуховик, черные штаны, черные ботинки на шнурках.
Если вам что-либо известно о том, где находится Максим Шишкин, просим сообщить об этом по телефонам: 780-686, 89147523524, WhatsApp - 89621206698.
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Комментарии
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 12:21
Не Сахалин а Бермудский треугольник...
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+4
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:04
а на поезд он точно сел, кто-то видел его в поезде?
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