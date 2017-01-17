Житель Анивского района пропал по дороге на работу

О его местонахождении ничего неизвестно с 14 января

Родственники и полиция Анивского района разыскивают жителя села Мицулевка.

14 января 39-летний Максим Александрович Шишкин на поезде уехал в Южно-Сахалинск на работу, но коллеги его в тот день так и не видели. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, светлые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Был одет: черный пуховик, черные штаны, черные ботинки на шнурках.

Если вам что-либо известно о том, где находится Максим Шишкин, просим сообщить об этом по телефонам: 780-686, 89147523524, WhatsApp - 89621206698.