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Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Причины смерти уроженки Углегорска устанавливаются

Сегодня, 24 января в 07:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что возле трехэтажного дома № 89 по проспекту Победы в областном центре обнаружено тело 62-летней уроженки Углегорска, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:57 +1
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