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Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове
фото очевидцев

Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове

ДТП произошло вечером 24 января

Сегодня, 24 января в десятом часу вечера в Корсакове, на улице Окружной, в районе дома №8, рядом с торговым центром "СБС", на нерегулируемом пешеходном переходе у торгового центра "Магнит" автомобиль Toyota Probox сбил пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, пешеходы - мужчина и женщина старше 45 лет, они были нетрезвы. Серьезных травм не получили, отделались испугом. От госпитализации пешеходы отказались.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове, Фото: 1
Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове, Фото: 2
Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове, Фото: 3
Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 22:04 +3
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 22:32
Который раз там людей сбивают. Надо бы освещение сделать.
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 22:50
Clint_EASTwood, зато камера висит на вокзале.На кой мужской половой орган?
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+2
Online
Page85 Online
Написано вчера, в 23:13
То синие водятлы, то синие пешеходы
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 23:18
там всё освещено...либо бухие шли напролом,либо гнал водила и отвлёкся....там и тех и тех хватает....
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0
Narnya
Написано вчера, в 23:32
Плохой там переход
.
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0
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