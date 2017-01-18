Двух человек сбила иномарка на пешеходном переходе в Корсакове

фото очевидцев

Сегодня, 24 января в десятом часу вечера в Корсакове, на улице Окружной, в районе дома №8, рядом с торговым центром "СБС", на нерегулируемом пешеходном переходе у торгового центра "Магнит" автомобиль Toyota Probox сбил пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, пешеходы - мужчина и женщина старше 45 лет, они были нетрезвы. Серьезных травм не получили, отделались испугом. От госпитализации пешеходы отказались.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.